Videos von tödlichem Polizeieinsatz veröffentlicht - Biden schockiert

Die Behörden in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee haben Körperkamera- und Überwachungsvideos von einem Polizeieinsatz veröffentlicht, der für Empörung sorgt. Zu sehen ist in verschiedenen Einstellungen, wie mehrere Uniformierte den 29-jährigen Schwarzen Tyre Nichols misshandeln.

Nichols soll zuvor versucht haben, sich seiner Festnahme zu entziehen, war dann aber an einer Kreuzung gestellt worden. Zu erkennen ist, dass die Einsatzkräfte mit Schlägen, einem Schlagstock und einem Taser vorgehen. Die Stadtverwaltung Memphis veröffentlichte einen link, über den die Videos zu sehen sind.

Auf den Videos sind auch Teile der Äußerungen des 29-Jährigen zu hören. Mehrmals bat Nichols die Einsatzkräfte, aufzuhören, er sei auf dem Nachhauseweg und habe nichts getan. Mehrmals rief er deutlich vernehmbar nach seiner Mutter. Nichols erlag seinen Verletzungen drei Tage nach dem Vorfall, der sich bereits am 7. Januar 2023 abspielte.

US-Präsident Joe Biden erklärte nach Ansicht der Videos, er sei schockiert und wünsche sich ein Ende von Polizeigewalt. Er habe mit Nichols' Familie telefoniert und den Angehörigen sein Beileid ausgedrückt.

Nach der seit Tagen erwarteten Veröffentlichung des Videomaterials kam es in Memphis und mehreren anderen US-Städten zu Protestaktionen. In Memphis blockierten Demonstrierende friedlich eine Fernstraße, Auf Schildern und Transparenten stand: "Gerechtigkeit für Tyre". In New York kamen drei Demonstrierende in Polizeigewahrsam.

In Zusammenhang mit dem Tod von Tyre Nichols wurden fünf an dem Polizeieinsatz Beteiligte aus dem Polizeidienst entlassen und bereits wegen Mordes und anderer Straftatbestände angeklagt. Zwei weitere Beschäftigte wurden suspendiert. Gegen zwei Feuerwehrleute werde ermittelt, berichten US-Medien.