Tauchen nach Perlen: von Katars Meeresgrund zur glitzernden Vitrine

Vor Tausenden Jahren waren Perlen das erste wichtige Exportgut Katars. Doch im vergangenen Jahrhundert litt die Industrie stark unter der Konkurrenz der japanischen Austernfarmen.

Trotzdem sind Naturperlen nach wie vor ein Spitzenprodukt im oberen Segment des Schmuckmarktes. Und in den Gewässern vor Katar sind immer noch wagemutige Taucher auf der Suche nach dem Schatz der Natur.

Perlentaucher in Katar @86diver

Eine Familiengeschichte

Mohammed Abdulla al-Sada ist einer der wenigen Taucher, die noch immer ihr Glück auf dem Meeresgrund suchen. Für ihn ist es eine Familientradition.

"Mein Großvater war Perlentaucher", sagt er. "Als ich zu meinem Vater sagte, ich möchte aufs Meer fahren, um als Nebenjob Fische zu fangen und auf den Fischmarkt zu gehen, sagte er, ich sei Taucher, warum ich nicht Austern fange, um nach Perlen zu suchen?"

"Das ist ein Teil von uns. Das ist unsere Kultur. So hat unser Großvater seinen Lebensunterhalt verdient. Und jetzt können wir damit auch Geld verdienen." Mohammed Abdulla al-Sada Perlentaucher

Perlenhaltige Austern sind eine Rarität, und man braucht ein gutes Auge, um sie zu finden.

"Zunächst einmal sollte man wissen, ob es sich um eine alte Auster oder um eine Baby-Auster handelt", erklärt Mohammed. "Wie kann man das erkennen? An der Größe und der Dicke der Auster. Und dann gibt es noch etwas, wonach ich suche: je größer der Innenraum, je mehr Platz es gibt, desto älter ist sie. Wenn man diese Auster erkennt, bedeutet das, dass sie älter ist als die anderen."

Obwohl viele Perlentaucher Tauchflaschen benutzen, um länger unter Wasser bleiben zu können, praktiziert Mohammed immer noch die Kunst des Freitauchens. Er ist darauf trainiert, lange die Luft anzuhalten, während er den Meeresboden durchkämmt, genau wie seine Vorfahren. Es ist einer der ältesten Berufe in der Golfregion, und früher waren die Männer auch darauf angewiesen, sich Steingewichte an ein Bein und eine Nasenklammer zu binden, wenn sie in die Tiefe tauchten, um Austern zu finden.

Eine Glückssträhne

Auf unserer Reise hat Mohammed eine Glückssträhne und findet mehrere Perlen. Kleinere Perlen sind relativ häufig, aber um eine Auster mit einer großen Naturperle darin zu finden, liegt die Chance bei 1:10.000. So bekommt man eine Vorstellung davon, warum sie so teuer sind und von vielen begehrt werden.

Eine Auster mit einer Perle euronews

Aber für Mohammed geht es nicht darum, ein Einkommen zu erzielen. Das Tauchen mit Naturperlen ist eine Berufung, eine Verbindung zu seiner Vergangenheit. Und für ihn geht es darum, alte Traditionen am Leben zu erhalten.

"Das ist ein Teil von uns", sagt er. "Das ist unsere Kultur. Damit hat schon unser Großvater seinen Lebensunterhalt verdient. Und jetzt können wir damit auch noch Geld verdienen. Es gibt also viele Gründe, die mich dazu bewegen, diese Sache zu tun. Und ich liebe es. Ich bin ein Taucher."

In der Katars Kultur verankert

Abgesehen davon, dass Perlen für den Lebensunterhalt der lokalen Gemeinschaft unerlässlich sind, sind sie auch ein fester Bestandteil von Katars Kultur und des kulturellen Erbes. Mehr darüber kann Jassim Al Kuwari von Katars Nationalmuseum erzählen:.

"Die ersten Perlenexporte kamen aus dem Golf", erklärt er. "Die Golfperlen, vor allem die Basra-Perlen, galten als die teuersten Perlen, weil sie eine einzigartige, leicht zerbrechliche Struktur haben, und sie haben einzigartige Formen, die die runden Perlen zu den teuersten machen.

"So gelangten die Perlen in die ganze Welt. Von Westeuropa bis nach China und Ostasien. Eines der Exponate, die wir hier in der Galerie ausstellen, insbesondere in der Galerie Nummer sieben, die sich im Zentrum des Museums befindet, ist der Baroda-Teppich, der in Indien vom indischen Maharadscha von Baroda hergestellt wurde.

Der Baroda-Teppich euronews

Perlen wurden zur Verzierung vieler Möbelstücke verwendet. Auch das Perlmutt, das Futter oder die Essenz, die sich im Inneren der Auster befindet, wurde in vielen Kulturen und überall auf der Welt verwendet. Der Teppich von Baroda war ein Geschenk des indischen Maharadschas von Baroda an die Muslime und sollte das Grab des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, bedecken. Also fertigte er ein ganzes Stück an, einen ganzen Teppich aus Perlen und anderen kostbaren Edelsteinen."

Der Zusammenbruch der Industrie

Mit dem Aufkommen der Zuchtperlen kam es jedoch zu einem raschen Niedergang der Naturperlenindustrie.

"Bis in die 1930er-Jahre waren die Perlen das Hauptexportgut Katars", sagt Jassim Al Kuwari. "Aber in dieser Zeit entwickelte ein Japaner namens Mikimoto Kokichi die Zuchtperlenindustrie, und damit brach die natürliche Golfperlenindustrie hier zusammen, denn wenn man 8.000 Austern aus den Gewässern sammelt, erhält man nur maximal 5 bis 15 Perlen. Und sie sind nicht perfekt, variieren in Form, Größe und Farbe. Aber mit der Zuchtperlenindustrie kann man 8.000 Austern pflanzen und genau die Form, Farbe und Größe züchten, die man haben möchte, was den Preis der natürlichen Golfperle senkte. Und dann starb die Industrie hier am Golf in den 1920er und 1930er Jahren langsam aus."

Die Erinnerung an diese Industrie lebt jedoch im Nationalmuseum weiter.

"Wir veranschaulichen die Perlenindustrie", sagt Jassim Al Kuwari. "Wir zeigen das Geschäft der Perlenhändler und zeichnen die Verbreitung der Perlen in der ganzen Welt nach, von Rom vor 2000 Jahren bis nach Nordamerika in den 1930er-Jahren. Wir dokumentieren die Bedeutung der Perlen in dieser Zeit und erinnern daran, dass sie die teuerste Art von Schmuck waren, die von Berühmtheiten und Adeligen auf der ganzen Welt getragen wurde."

Die Tradition fortsetzen

Für einige Schmuckkäufer sind Naturperlen jedoch nach wie vor unersetzlich. Nada bint Khamis Al-Sulaiti ist eine preisgekrönte Designerin mit Sitz in Doha, wo sie Kreativdirektorin bei Hairaat ist. Ihre Sakura-Halskette gewann 2017 in Hongkong einen Merit Award in International Jewellery Design Excellence und 2015 einen Golden Award von A' Design.

"Es gibt einen Markt nur für natürliche Perlen", sagt sie. "Es gibt Menschen, die nur natürliche Perlen kaufen, sie glauben nicht an Zuchtperlen, wir haben viele Kunden in dieser Region, die nur natürliche Perlen kaufen. Sie machen nur 5 % des Marktes aus. Naturperlen sind jedoch immer noch in und werden immer in Mode sein. Wir verwenden sie in erster Linie für hochwertigen Schmuck und Maßanfertigungen."

Nada bint Khamis Al-Sulaiti ist Kreativdirektorin bei Hairaat euronews

Die Hairaat-Kollektionen sind von Katar inspiriert. Die Marke ist international bekannt, aber alle Designs sind tief in der natürlichen Schönheit des Landes verwurzelt.

"Ich bin mit meinen Eltern durch das Land gereist, um die Wüste, das Meer, die Ruinen und die alten Häuser zu sehen", sagt die Schmuckdesignerin. "Ich habe immer etwas Schönes gesehen. Seitdem habe ich mich immer gefragt, wie ich das auf kreative Weise nutzen kann. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Sprache Schmuck ist, und ich habe ein Medium gefunden, um die Schönheit, die ich um mich herum sehe, und all die Details, die wir hier haben, in tragbare Kunst und Alltagsgegenstände zu übersetzen.

"Ich bin sehr stolz auf meine Herkunft", fährt sie fort. "Ich bin ein internationaler Mensch. Ich habe in Europa, im Nahen Osten gelebt, ich bin viel gereist. Aber ich bin immer noch hier verwurzelt. Ich lerne gerne von anderen Kulturen, aber ich möchte meine Herkunft nicht vergessen und bin stolz darauf."