In dieser Folge von Qatar 365 dreht sich alles um Musik in Katar. Von aufstrebenden heimischen Stars und hochmodernen Musikeinrichtungen bis hin zu internationalen Musikern geben wir einen Überblick über die vielfältige Musikszene. Reporter Aadel Haleem besucht die Katara-Musikstudios, in denen der Soundtrack der Fußballweltmeisterschaft entstanden ist. Moderatorin Miranda Atty spricht mit Sängerin Aisha, die die offizielle WM-Single "Hayya Hayya, Better Together" aufgenommen hat. Und sie trifft zwei internationale Künstler aus Irland und dem Sudan, die zeigen, wie vielfältig die Musikszene in Doha sein kann.

Katars dynamische und multikulturelle Musikszene

Katar hat schnell einen guten Ruf für seine vielfältige und dynamische Musikszene gewonnen. Sie reicht von einheimischen aufstrebenden Stars bis hin zu internationalen Künstlern und preisgekrönten Produzenten. Sie alle werden von den hochmodernen Musikeinrichtungen angezogen. Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 rückt immer näher, der offizielle Soundtrack ist bereits fertig: Sängerin Aisha aus Katar nahm die Leadsingle "Hayya Hayya, Better Together" auf.

Der Einfluss der Katara-Studios

Matt Howe ist ein in Katar ansässiger britischer Tontechniker, der 1999 einen Grammy für seine Arbeit an Lauryn Hills Album "The Miseducation Of Lauryn Hill" gewonnen hat. Er ist in Katar, weil er sich für die Musik des Nahen Ostens interessierte:

"Khaleeji bezieht sich auf die Golfregion. Ich wollte etwas Neues kennenlernen, dass ich vielleicht, wenn ich nach Hause zurückkehre, empfehlen kann. Die Branche lebt von Mundpropaganda, wenn man sein Bestes gibt und Kontakte pflegt, hilft einem das."

Der britische Toningenieur Matt Howe in den Katara Studios euronews

Die Katara Studios sind für die Produktion der Leadsingle "Hayya Hayya, Better Together" verantwortlich. Erstmals besteht der Soundtrack des Turniers aus mehreren Songs, die internationale Künstler und Klänge zusammenbringen, um dem weltoffenen Charakter des Turniers gerecht zu werden.

Mazen Murad ist Direktor für Musik bei Katara Studios.

"Es war sehr interessant, alle möglichen Leute für die Zusammenarbeit zu gewinnen - und sie lieben es! Die westlichen Künstler sind begeistert von den Schlagzeugern und den Sängern aus Katar - und umgekehrt."

Mazen Murad ist Leiter der Musikabteilung der Katara Studios euronews

Tonmeister Mazen Murad gibt der Musik, nachdem sie aufgenommen und abgemischt wurde, den letzten Schliff. Die Katara Studios haben modernste Aufnahmegeräte und auch ein kleines Plattenlabel gegründet. Der Toningenieur beschreibt den Unterschied, den diese Einrichtungen bewirkt haben:

"Zu uns kommen immer mehr Künstler, Sänger, Musiker, weil sie an einem Ort wie diesem an ihrem Handwerk feilen, ihre Musik aufnehmen und veröffentlichen können. Wenn sie diesen Ort nicht hätten, müssten sie warten, bis sie nach Europa oder anderswo hingehen könnten. Das macht einen großen Unterschied."

Eröffnungsfeier der Fußballweltmeisterschaft

Mit allem, was man für Musik, Film und Fernsehen braucht, unter einem Dach, dem ersten seiner Art in der Region, wurden die Katara Studios auch mit der Produktion der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie für Katar 2022 beauftragt.

Der amerikanische Filmemacher Luca Bercovici, der 1984 mit der Horrorkomödie Ghoulies sein Regiedebüt gab, ist der Filmdirektor der Katara Studios. Er sagt, er wolle die beste Eröffnungsfeier machen, die das Turnier je gesehen hat:

"Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir voll motiviert sind, diesen Traum zu verwirklichen und unser Bestes zu geben. Wir wollen, dass es die beste Eröffnungsfeier wird, die es jemals gab. Wir gehen mit dieser Einstellung an die Sache heran, und wir haben ein ziemlich gutes Gefühl dabei."

Luca Bercovici, Direktor für Film, Katara Studios euronews

Ein wichtiger Teil dieser Eröffnungsfeier ist die von der katarischen Sängerin Aisha gesungene Single "Hayya Hayya, Better Together", die verschiedene Kulturen zusammenbringt, aber dennoch typisch für die Region klingt, wie Aisha erklärt:

"Ein sehr typisches Element sind die Instrumente, würde ich sagen. Das Schlagzeug im Hintergrund, das ist typisch für Katar. Außerdem fordert man mit den arabischen Wörtern 'Hayya Hayya' die Leute auf, etwas zu unternehmen. Auch ich gebe eine Prise von Katar und etwas Arabisches dazu. Die Leute sind es nicht gewohnt, einen Hidschāb in einem WM-Song zu sehen, das ist neu. Es gibt kleine Elemente hier und da, die den Song international und leicht verdaulich für die ganze Welt machen, aber auch typisch für die Region."

Videodreh für den WM-Song "Hayya Hayya" der Sängerin Aisha aus Katar euronews

Neben der Aufregung über die bevorstehende Fußballweltmeisterschaft in der Region freut sich Aisha auch über die Veränderungen in der Musikindustrie des Landes.

"Ich glaube auf jeden Fall, dass es mehr Künstler aus Katar geben wird. Die Musikindustrie Katars wird vielfältiger werden. Das kann ich kaum erwarten, denn ich kenne viele wirklich großartige Künstler aus Katar. Sie müssen nur den Schritt wagen, denn das Land ermutigt junge Leute wirklich dazu, sich zu outen und ihr Talent zu zeigen. Es traut sich nur nicht jeder."

Internationale Künstler in Doha

Bei so vielen verschiedenen Nationalitäten, die Katar mittlerweile ihr Zuhause nennen, ist es keine Überraschung, dass sich in der Hauptstadt Doha eine vielfältige Musikszene entwickelt. Einer dieser Musiker ist Martin Farragher, der auch unter dem Namen Faraway Martin bekannt ist.

Der in Irland geborene und in Doha lebende Martin spielt hier seit 2015 regelmäßig Gigs. Tagsüber arbeitet er als Musiklehrer, ein Job, den er liebt, weil er sich, wie er sagt, leicht mit seinen Schülern identifizieren kann.

"Ich unterrichte von der 2. bis zur 6. Klasse, also 6- bis 12-Jährige. Und wir haben eine Menge Spaß. Früher habe ich ältere Kinder unterrichtet, aber ich habe definitiv mehr mit den Jüngeren gemeinsam, weil ich selbst ein bisschen ein Kind bin."

Faraway Martin, ein irischer Singer-Songwriter, und seine Band in Doha euronews

Aber wenn die Schule aus ist, wie Alice Cooper einst sang, kann man den Iren, oft in Begleitung seiner Bandkollegen, an Orten in der ganzen Stadt spielen sehen:

"Während des Lockdowns gab es keine Auftritte, wir durften nirgendwo spielen. Aber die Jungs und ich haben einfach an verschiedenen Orten Videos gedreht. Wir spielten auf Paddelbrettern im Meer, in einer Höhle in der Wüste, und wir haben die Videos auf Tiktok und Youtube hochgeladen, und von da an hat sich das Ganze irgendwie verselbständigt. Dann meldete sich die Formel 1 und bot uns an, am Samstagabend auf der Hauptbühne zu spielen, und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die E-Mail bekam. Es war unglaublich, eine großartige Erfahrung."

Martin sagt, dass die multikulturelle Natur von Doha sehr gut zu ihm passt.

"In meiner Band sind ein paar irische Jungs, ein Engländer, ein Amerikaner und ein Kubaner. Die Musikszene in Katar ändert sich ständig, weil Leute kommen und gehen. Das hält einen also auf Trab. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Freundschaften zu schließen und mehr über verschiedene Musikrichtungen und Kulturen zu erfahren."

Sammany Hajo ist ein weiterer internationaler Künstler, der sich in Doha niedergelassen hat und vor 16 Jahren nach Doha kam. Der Musiker erzählt, dass er gerne R&B- und Hip-Hop-Einflüsse mit seinem sudanesischen Erbe verbindet:

"Als ich das Selbstvertrauen hatte, mit Musik zu experimentieren, machte es einfach Sinn, sudanesische Rhythmen und Melodien in die Musik einzubauen, mit der ich aufgewachsen bin."

Der in Doha lebende sudanesische Musiker Sammany Hajo euronews

Er nutzt seine Musik, um sich zu politischen Themen zu äußern und das Bewusstsein für die Revolution im Sudan zu schärfen.

"Ich habe mehrere Gespräche mit Leuten geführt, die vor Ort bei den Protesten dabei waren. Sie haben mir von der Bedeutung der Kunst bei der Revolution erzählt. Kunst spielt eine wichtige Rolle und hilft Menschen, die nicht so genau wissen, was in der Welt vor sich geht, die Dinge besser zu verstehen."

Nach 16 Jahren in Doha ist Sammy begeistert von der dynamischen Musikszene, die sich dort entwickelt.

"Ich habe viele Leute kennengelernt, die meine Leidenschaft für Musik teilen. Leute, die wirklich talentiert sind. Und ich hatte das Vergnügen, ab und zu mit ihnen Musik zu machen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eine große Plattform haben, die alle Musiker und Künstler in Katar vereint, und darauf freue ich mich schon."

Die Musikszene des Landes steckt noch in den Kinderschuhen, aber mit der Fußballweltmeisterschaft vor der Tür scheinen die Möglichkeiten für talentierte Musiker hier besser und vielversprechender denn je.