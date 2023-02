Ab 16? Ab 18? Ab welchem Alter dürfen junge Leute in Europa heiraten...

In England und in Wales ist in dieser Woche ein Gesetz in Kraft getreten, dass es 16- und 17-Jährigen auch mit Zustimmung der Eltern nicht mehr erlaubt zu heiraten oder eine offizielle Partnerschaft einzugehen. Der "Marriage and Civil Partnership Act", der das Heiratsalter heraufsetzt, war im April 2022 beschlossen worden.

Auch in Deutschland und der Schweiz liegt das legale Hochzeitsalter bei 18 Jahren. Früher war auch von Ehemündigkeit die Rede. Laut Statista heirateten 2021 Frauen im Durchschmit mit 32,3 Jahren, Männer heirateten gleichzeitig durchschnittlich mit 34,8 Jahren.

Mit der neuen Regelung in England und Wales wollen die Behörden vor allem gegen Kinderehen vorgehen. Wer Kinderehen organisiert, dem drohen dort jetzt bis zu 7 Jahre Haft.

Die Gesetze zur Eheschließung sind im Vereinigten Königreich unterschiedlich.

In Schottland können junge Menschen nach wie vor mit 16 Jahren heiraten, während in Nordirland das gesetzliche Heiratsalter bei 18 Jahren liegt, aber Paare mit der Zustimmung der Eltern bereits mit 16 oder 17 Jahren heiraten können.

Wie sieht es nun im übrigen Europa aus?

Nominell liegt das Heiratsalter in den Ländern der Europäischen Union bei 18 Jahren, aber es gibt viele Ausnahmen von dieser Regel, die von einer Reihe von Faktoren abhängen, z. B. davon, ob eine junge Frau schwanger ist, ob die elterliche Zustimmung vorliegt oder ob die Behörden entscheiden, dass die Personen reif genug sind, um vor dem Alter von 18 Jahren zu heiraten.

In den auf der Karte rot eingefärbten Staaten gibt es - bist auf Ausnahmen - keine Regelungen für ein Mindestalter zum Heiraten

In den orange und geld eingefärbten Staaten ist das Mindestalter 15 (mit Zustimmung der Eltern)

In den hellblau und dunkelbau eingefärbten Staaten ist das Mindestalter 16

In den grün eingefärbten Staaten ist das Mindestalter 18

