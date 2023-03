Selenskyj will Bachmut um jeden Preis verteidigen

Das oberste Militärkommando der Ukraine will Bachmut und das Gebiet um die Stadt verteidigen und dem Feind maximale Verluste zufügen, so Präsident Woldoymyr Selenskyj.

Wo finden die schwersten Kämpfe statt?

Das Institute for the Study of War sagt: Russische Streitkräfte setzten Bodenangriffe in und um die Stadt fort.

Geolokalisiertes Filmmaterial zeige, dass russische Streitkräfte entlang der Sadova-Straße im südlichen Bakhmut vorgerückt seien.

Auf russischen Webseiten wird weithin behauptet, dass Kämpfer der Wagner-Gruppe einige der Werkstätten des AZOM-Hüttenwerks in einem nördlichen Viertel von Bachmut erobert hätten.

Russische Quellen behaupten außerdem, dass Wagner nordwestlich von Bachmut in Orte nordwestlich von Bachmut vorrücke, Richtung Orikhovo-Vasylivka (12 km nordwestlich von Bakhmut), Zalizianske (9 km nordwestlich von Bakhmut) und Minkivka (15 km nordwestlich von Bakhmut) vordringe.

Der ukrainische Generalstab berichtete, dass ukrainische Truppen russische Angriffe auf Bachmut selbst und um die Stadt herum abwehrten.

Wagner-Einheiten und russische Streitkräfte machen begrenzte Fortschritte und könnten für einen ukrainischen Gegenangriff anfällig sein.