An diesem Donnerstag hat Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau den Gouverneur der Region Kemerowo getroffen. Besonders glücklich sah der Staatschef auf den von russischen Staatsmedien verbreitten Bildern dabei nicht aus.

Doch die harschen Worte kamen vom ehemaligen russischen Präsidenten Dmitry Medwedew.

"Es wäre eine Kriegserklärung"

Jeder Versuch, Putin festzunehmen, wäre eine Kriegserklärung, sagte Medwedew, der stellvertretender Vorsitzender von Putins mächtigem Sicherheitsrat ist. In dem Video, das er auch selbst auf Telegram verbreitete erklärte Medwedew:

"Stellen wir uns vor - natürlich wird diese Situation niemals eintreten - aber stellen wir uns dennoch vor, dass sie eintreten würde: Der derzeitige Chef des Atomstaates geht in ein Gebiet, sagen wir Deutschland, und wird verhaftet. Was würde das bedeuten? Es wäre eine Kriegserklärung an die Russische Föderation. Und in diesem Fall würden alles Einsetzbare - alle unsere Raketen und so weiter - zum Bundestag und zum Kanzleramt fliegen."

Russlands Präsident Wladimir Putin ist wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angeklagt worden.

"Niemand steht über Recht und Gesetz"

Der deutsche Justizminister Marco Buschmann hatte bekräftigt, dass auch Russlands Präsident nicht über dem Gesetz stehe. Auf Twitter schrieb der FDP-Politiker: "Jüngst hat der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Putin erlassen. Das ist ein Signal der Entschlossenheit. Wer gegen Völkerreht verstößt, muss sich dafür verantworten."

Medwedews Telegram-Feed, der erst im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde, ist voll von wilden Anschuldigen gegen den "abscheulichen, kriminellen und unmoralischen" Westen. Der Leiter des Sicherheitsrats, einer Institution, die durch den Konflikt in der Ukraine an Bedeutung gewonnen hat, fordert auch die Wiedereinführung der Todesstrafe in Russland.