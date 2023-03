Viele Glückwünsche: Grünen-Chefin Ricarda Lang (29) hat sich verlobt

Von der Grünen Co-Chefin Ricarda Lang (29) und ihrem Freund Florian Wilsch (30) gibt es schon einige Pressefotos. Im Sommer 2022 waren die beiden zusammen bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth.

Und zuletzt standen die Politikerin und der Mathematiker der Leibniz Universität Hannover bei der Berlinale auf dem Roten Teppich. Wie die junge Frau aus Baden-Württemberg auf Twitter selbst bekannt gegeben hat, haben sich Ricarda Lang und Florian Wilsch jetzt verlobt.

Auf Twitter hat die ehemalige Jura-Studentin an diesem Samstag ein emotionales Foto geteilt, auf dem sich das Paar umarmt - nur mit dem Wort "Verlobt" und mit einem roten Herzen.

Diesen Tweet hat Postdoc Florian Wilsch mit dem Stichwort "Neuigkeiten" geteilt.

Die beiden sind - wie Ricarda Lang schon vorher berichtet hatte - seit sechs Jahren zusammen.

Parteikollegin Luisa Neubauer - die mit dem ARD-Moderator Louis Klamroth zusammenlebt - kommentiert das Verlobungsfoto mit 😍😍.

"Love is all you need"

Doch auch aus anderen politischen Lagern gibt es Gratulationen. CDU-Generalsekretär Mario Czaja schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche alles Glück auf Erden für den gemeinsamen Weg."

Und CDU-Politiker Paul Ziemiak trällert - zumindest in Worten: "All you need is love, love - Love is all you need! Herzlichen Glückwunsch!"

Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD schreibt: "Herzlichen Glückwunsch Dir liebe Ricarda und dem zukünftigen Ehemann!"

Ricarda Lang ist in Nürtingen in Baden-Württemberg mit einer alleinerziehenden Mutter, die in einem Frauenhaus arbeitete, aufgewachsen. Normalerweise teilt sie auf Twitter vor allem politische Inhalte oder Auszüge aus ihren Auftritten in TV-Talkshows.