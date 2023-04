Russlands Atomwaffen in Belarus: Welche Absicht verfolgt Putin?

In Belarus trainieren Soldaten den Umgang mit russischen Iskander-M-Raketen, die mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden können. Vor zwei Wochen hatte Russlands Präsident die Stationierung von Nuklearwaffen im Nachbarland angekündigt.

Wladimir Putin verteidigt seine Entscheidung damit, dass die USA schon seit Jahrzehnten Atomwaffen bei Nato-Verbündeten stationiert haben.

Doch was bezweckt Wladimir Putin mit der Verlegung der Atomwaffen?

Bislang ist nicht bekannt, wann die russischen Waffen in das Nachbarland verlegt werden, wo sie installiert werden sollen und wie viele Sprengköpfe es sein sollen. Nikolai Sokov, leitender Forscher am Wiener Zentrum für Abrüstung und Non-Proliferation (VCDNP), hält es für unwahrscheinlich, dass genaue Daten über die Bewegungen und Merkmale solcher Waffen gewonnen werden können, betont aber, dass das Wichtigste die Botschaft hinter Putins Entscheidung ist.

Experte Nikolai Sokov hält Nuklearwaffen vor allem für hochpolitisch

"Nuklearwaffen sind politische Waffen. Veränderungen werden genutzt, um politische Signale zu setzen. Im Moment haben wir keine genauen Informationen darüber, wann, welche Waffen, wie viele oder wo. Wahrscheinlich wird es sich um etwa 10-20 [taktische Atomwaffen] handeln. Alle reden von Flugzeugen. Es dürfte sich also um ballistische Bomben oder Flugzeuge handeln", sagt Sokov.

Der russische Präsident kündigte an, dass der Bau von Lagerhäusern für taktische Atomwaffen Belarus bis zum 1. Juli abgeschlossen sein soll, und fügte hinzu, dass der Kreml dabei geholfen habe, belarussische Kampfflugzeuge so zu modernisieren, dass sie Atomwaffen tragen können.

Die beiden Nachbarländer haben ein Abkommen geschlossen, das enge wirtschaftliche, politische und militärische Beziehungen vorsieht. Russland nutzte belarussisches Territorium, um den Einmarsch in der Ukraine zu starten, und unterhält ein Kontingent von Soldaten und Waffen in Belarus. Angesichts dieser neuen Eskalation der nuklearen Bedrohung erklärte Präsident Alexander Lukaschenko, er sei durch den Willen seines russischen Amtskollegen in eine Zwickmühle geraten.

Putin überschreitet mit seiner Warnung an Polen eine neue rote Linie

Die ehemalige Sowjetrepublik hat eine 1.250 Kilometer lange Grenze mit den NATO-Mitgliedern Lettland, Litauen und Polen. Diesmal richte sich die Botschaft - so meint Sokov - direkt an Polen, so der Forscher, weil das Land eine entschiedene antirussische Haltung einnehme.

"Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Hauptziel in diesem Fall nicht die gesamte NATO sein wird, sondern Polen, da es sich um Kurzstreckenwaffen handelt. Polen hat sich immer an vorderster Front für die Ukraine eingesetzt. Polen vertritt eine sehr harte Haltung gegenüber Russland. Es geht wirklich darum, Russland vollständig zu besiegen und das Regime zu ändern. Wir sprechen also wirklich von einer Eskalation an dieser speziellen Front", sagt Sokov.

Taktische Nuklearwaffen, die für die Zerstörung feindlicher Soldaten und Waffen auf dem Schlachtfeld konzipiert sind, haben eine relativ kurze Reichweite und eine viel geringere Sprengkraft als Atomsprengköpfe auf strategischen Langstreckenraketen, die ganze Städte auslöschen können.

"Die Stationierung von Atomsprengköpfen wird nicht so bald erfolgen"

Die Stationierung russischer taktischer Atomwaffen in Belarus würde sie näher an potenzielle Ziele in der Ukraine und bei NATO-Mitgliedern in Ost- und Mitteleuropa heranbringen. Die Ankündigung einer größeren Verlagerung könnte jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.

"Wir können nicht sicher sein, aber es scheint, dass Russland seine Atomwaffen nicht so bald nach Belarus verlegen wird. Die nächste Etappe wird der Bau einer Lagereinrichtung sein. Es scheint, dass die Umrüstung der Flugzeuge und die Ausbildung der Besatzungen im Moment im Gange sind. Der eigentliche Transfer der Sprengköpfe wird aber wahrscheinlich das nächste Signal sein. Das wird ein separater Schritt sein. Es wird also alles bereit sein. Aber ob Russland Atomwaffen verlegen wird oder nicht, ist eine Entscheidung, die erst später getroffen wird", so der Forscher.

Hinzu kommt der Beitritt Finnlands zur NATO, eine Entscheidung, die von Russland offen angeprangert wurde.

"Natürlich birgt all dies die Gefahr einer erheblichen Ausweitung des Konflikts, aber es wird keinen Einfluss auf den Ausgang der Sonderoperation haben", sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Dienstag.

Schoigu betonte, dass Russland und Belarus deshalb Maßnahmen ergreifen, damit einige belarussische Kampfflugzeuge nun "mit Atomwaffen" feindliche Ziele erreichen könnten.