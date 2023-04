Tote bei russischem Angriff auf Saporischija

Von euronews

In Charkiw im Nordosten und Saporischija im Südosten der Ukraine sind am Ostersonntag russische Raketen eingeschlagen. Laut ukrainischen Angaben kamen Raketen der Bauart S-300 zum Einsatz.

Auch in Wohngebieten richteten die Angriffswaffen Schaden an, in Saporischija seien ein Mädchen und ein Mann getötet und eine Frau lebensgefährlich verletzt worden, vermeldete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Auf diese Weise, so sagte Selenskyj in seiner Ansprache am Palmsonntag, entferne sich Russland weiter von der Welt und von der Menschheit. Die christlich-orthodoxe Bevölkerung in der Ukraine feiert am kommenden Wochenende das Osterfest.

„Wir müssen den Sieg über das Böse näher bringen. Und wir sind dabei, ihn näher zu bringen. Und die Welt steht uns bei. Jeden Monat, jede Woche wird die Unterstützung größer, der Kreis derer, die uns unterstützen, die unseren Mut und unseren Glauben an das Leben unterstützen, wird größer", sagte Selenskyj.

Die ukrainische Armee veröffentlichte Aufnahmen einer Luftabwehrstellung. Mit Verteidigungswaffen der Bauart NASAMS sollen in den vergangenen rund fünf Monaten mehr als 100 Raketen und Drohnen unschädlich gemacht worden seien, versichert die ukrainische Luftwaffe.