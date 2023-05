Von Euronews mit PTRTP, EVN

Einen genauen Wert des Rauschgifts wollte die Polizei nicht nennen. Es seien wohl über 100 Millionen Euro.

In Portugal hat die Polizei über 4,2 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es ist eine der größten Rauschgift-Mengen, die das Land in den letzten Jahren sichergestellt hat.

Die Kokain-Päckchen waren in Bananenkisten in einem Geschäft in der Gegend von Lissabon versteckt. Dort wurden sie auch beschlagnahmt.

Laut dem Leiter der zuständigen Ermittlungsbehörde, Vitor Ananias, sind die Kisten aber per Schiff nach Portugal gekommen. Sie wurden von Kolumbien in den Hafen von Setubal, südlich von Lissabon, verfrachtet.

Wie hoch der Wert des beschlagnahmten Rauschgifts ist, wollten die Ermittler nicht mitteilen. Sie sagten aber während der Pressekonferenz, dass der Wert auf jeden Fall 100 Millionen Euro übersteigt.