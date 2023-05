"Nicht mein König": Monarchie-Gegner machen mobil

Von Euronews

Wenn Charles vorüberfährt, wollen sie ihm sagen, was sie von ihm halten: "Nicht mein König"

Am Tag seiner Krönung wird Charles III. am Trafalgar Square an der Statue von Charles I. vorbeifahren, einem König, der abgesetzt und 1649 hingerichtet wurde. Und genau hier werden die stehen und ganz laut Nicht mein König rufen, die Gegner der Monarchie.

Graham Smith, Gegner der Monarchie: "Wir werden mindestens 1000 sein und wir werden unsere Plakate hochhalten und skandieren und unser Ziel ist es, dass er uns sieht und hört, wenn wir "Nicht mein König" rufen."

Die meisten Briten befürworten die Monarchie, doch die Zahl derer, die sich dagegen wenden, wächst.

Kelly Beaver vom Ipsos-Institut: "Die jüngeren Briten sind nicht sehr an der Monarchie interessiert. Auch die ethnischen Minoritäten sind eher gegen die Monarchie, und auch die Londoner und die Schotten haben eher eine Tendenz, gegen die Monarchie zu sein. Und auch die Mittelklasse."

Viele Bürger sind außerdem der Meinung, dass dies keine gute Zeit für Prunk und Feiern in einem Land ist, in dem viele darum kämpfen müssen, über die Runden zu kommen.