Die portugiesische Kirchenhierarchie hat sich am 20. April in Fatima versammelt, um um Vergebung für die von katholischen Geistlichen an Minderjährigen begangenen Sexualverbrechen zu bitten. Ein im Februar veröffentlichter Bericht schätzt, dass seit 1950 fast 5.000 Kinder und Jugendliche missbraucht worden sind. Euronews-Reporterin Valérie Gauriat hat Betroffene in Portugal getroffen.

"Wir bekennen uns zu den Opfern des sexuellen Missbrauchs in unserer Kirche und bitten sie tief, aufrichtig und demütig um Vergebung," sagte José Ornelas Carvalho, der Vorsitzende der portugiesischen Bischofskonferenz, am 20. April in Fatima, einem katholischen Wallfahrtsort. Die Vergebungsmesse wurde organisiert, nachdem im Februar der Bericht einer unabhängigen Kommission veröffentlicht worden war, aus dem hervorging, dass seit 1950 fast 5.000 Kinder von katholischen Geistlichen missbraucht worden sind.

Der portugiesische Missbrauchs-Bericht euronews

Das Schweigen brechen, um weiteren Missbrauch zu verhindern

Der 70-jährige Antonio gehörte zu denjenigen, die vor der Kommission ausgesagt haben. Er wurde im Alter zwischen 10 und 12 Jahren sexuell missbraucht. Bei der Schilderung seiner Erlebnisse erinnert er sich, dass ein Priester ihn einmal aufforderte, vor der Messe zu beichten, nachdem er ihn missbraucht hatte: "Ich war der Sünder. Die Heuchelei in der katholischen Kirche ist enorm. Ich muss den Mut haben, darüber sprechen, ohne Scham."

"Es liegt an uns, den Mut zu haben, und an ihnen, sich zu schämen." Antonio Missbrauchs-Opfer

Missbrauchsopfer Antonio euronews

Seit der Veröffentlichung des Berichts wurden gegen mehrere Geistliche, die des sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen beschuldigt wurden, Ermittlungen eingeleitet, sie wurden vorübergehend ihres Amtes enthoben. Einige von ihnen haben ihr Amt jedoch noch immer inne. Die 43-jährige Filipa sagte ebenfalls vor der Kommission aus. Sie wurde im Alter von 17 Jahren von einem Priester vergewaltigt und beschloss vor drei Jahren, sich zu melden, um weiteren Missbrauch zu verhindern. "Der Vatikan sagte, der Fall sei abgeschlossen, weil er bereits verjährt sei, und dass ich das einzige bekannte Opfer dieses Priesters sei. Ich zähle nicht. Deshalb ist der Priester immer noch aktiv. Ich bin in Depressionen verfallen, ich habe sogar versucht, mich umzubringen", sagt sie.

Filipa gründete eine Vereinigung, Coração Silenciado, um Opfern zu helfen, das Schweigen zu brechen.