Charles hat sich 70 Jahre lang vorbereitet

Von Juan Carlos de Santos

An diesem Samstag wird Charles III. gekrönt. Mehr als 70 Jahre hat er gewartet.

Es ist 70 Jahre her, dass ein solches Ereignis stattgefunden hat. Eine Krönung in London, es ist die Krönung von Charles dem III.

Auch diese Krönung wird mit Prunk und Pomp gefeiert, aber diesmal ist es deutlich weniger als bei Königin Elisabeth II. - der Mutter von Charles.

So sind es zum Beispiel "nur" 2.000 statt der 8.000 Gäste, die bei der Krönung seiner Mutter anwesend waren.

7.000 Soldaten sind im Dienst.

Die Musik ist an die neuen Zeiten angepasst und statt einer Huldigung des Adels dürfen alle Bürger teilnehmen und wer will, darf dem Monarchen seine Treue schwören.

Charles jüngster Sohn Harry trifft die Familie zum ersten Mal wieder seit der Veröffentlichung seiner doch recht umstrittenen Memoiren.

Und natürlich spielt die Krone selbst auch eine wichtige Rolle - immerhin: ohne Krone gibt es auch keine Krönung.

Überall im ganzen Land wird die Krönung übertragen, und nicht nur im Inselstaat, nein, auf der ganzen Welt freuen sich viele Menschen, wenigstens per Fernsehen bei der Krönung dabei sein zu können, von dem Mann, der sich mehr als 70 Jahre genau darauf vorbereitet hat: eines Tages König zu sein.

Die Krönungszeremonie findet in der berühmten Westminster Abbey statt.

Vom Balkon des Buckingham Palasts winkt Charles dann nach Krönung dem Volk zu.

Die Krönung von König Charles III. findet an diesem Samstag, dem 6. Mai, statt. Dieses Ereignis hat seit der Krönung von Elisabeth II. am 2. Juni 1953 nicht mehr stattgefunden. Im Gegensatz zu seiner verstorbenen Mutter, die im Alter von 26 Jahren gekrönt wurde, ist König Charles III. 74 Jahre alt. Die Feierlichkeiten dauern drei Tage, also bis Montag.

König Charles und Königin Camilla benutzen die Kutsche "Diamond Jubilee State Coach" und nicht die ältere und schwerfälligere "Gold State Coach", die nur für die Rückfahrt verwendet wird.

Die Krönung findet um 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr mitteleuropäischer Zeit) in der Westminster Abbey statt.

Westminster Abbey ist eine der bedeutendsten religiösen Stätten des Landes. Die Tradition begann mit Wilhelm dem Eroberer, der 1066 an diesem Ort zum König gesalbt wurde, und tatsächlich wird Charles III. der 40. Monarch sein, der in der Abtei gekrönt wird.