Krönung von König Charles III.: das Wichtigste in 1 Minute

Von Euronews mit AP, AFP

An diesem historischen Samstag ist Charles der III. in der Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt worden. Auch Camilla wurde zur Königin gekrönt.

Charles der Dritte ist an diesem Samstag in der Westminster Abbey in London in einer feierlichen Zeremonie - die vielen wegen der Hermelin-Mänter, Kronen und Schwerter wie aus der Zeit gefallen anmutete - offiziell zum König gekrönt worden.

Schon vor acht Monaten hatte der 74-Jährige, der sich seit Jahrzehnten darauf vorbereitet hatte - die Nachfolge seiner verstorbenene Mutter, der Queen, angetreten.

Thronfolger Prinz William schwor seinem Vater die Treue, bevor Charles zweite Frau Camilla zur Königin gekrönt wurde. Williams ältester Sohn Georges trug als einer der Pagen die Schleppe des Großvaters.

Der Regen in London beeindruckte die Monarchie-Fans, die zu Hunderttausenden angereist waren, kaum. Viele Menschen säumten die zwei Kilometer lange Strecke zwischen dem Buckingham Palace und Westminster Abbey, die Charles und Camilla in einer altertümlichen Kutsche zurücklegten.

Allerdings ist die Monarchie mittlerweise auch unter Britinnen und Briten umstritten. Es gab Proteste in London und einige Dutzen Demonstrierende wurden festgenommen.

Die Krönungszeremonie wurde weltweit im Fernsehen und im Internet übertragen.