Judo-WM in Doha: Der König ist zurück - Teddy Riner holt seinen 11. Titel

Von Euronews

Bei der Weltmeisterschaft in Katar hat der Franzose Teddy Riner sein elftes WM-Gold im Schwergewicht geholt. Teddy Riner ist der bislang erfolgreichste Judoka weltweit.

In der katarischen Hauptstadt Doha überreichte der Präsident des Judo-Weltverbands, Marius Vizer, dem Präsidenten des katarischen Judoverbandes, Herrn Khalid bin Hamad Al Attiyah, den IJF-Ehrenschwarzgurt und eine Urkunde - als Anerkennung für seinen Beitrag zur Entwicklung des Judosports in Katar und in der Region.

Am Samstag ging Teddy Riner an den Start, ohne auf der Weltrangliste als einer der besten Judoka zu stehen. Und der zweifache Olympiasieger musste seine bisher härteste Prüfung bestehen, um einen elften Stern hinzuzufügen und das rote Abzeichen zurückzuerobern.

Riner holt den 11. WM-Titel

Der inzwischen legendäre Franzose Riner präsentierte sich in den Vorrundenwettkämpfen in Topform und machte zur Freude des ausverkauften Stadions großartige Würfe. Er würde hier in Doha nichts anderes als Gold akzeptieren und versuchen, mit einem weiteren Rekord in die Geschichte einzugehen.

Doch von allen Teilnehmern war es Inal Tassojew, der im Finale gegen ihn antreten sollte. Tassojew war den ganzen Vormittag in guter Form. Großes Judo mit erstaunlicher Technik. Könnte er derjenige sein, der Riner im Finale besiegt, jetzt wo der Titel in Reichweite ist?

Tassojew kämpfte hart, aber Riner wurde von der riesigen Menge, die seinen Namen skandierte, angespornt.

Der Sieg kam tief im Golden Score. Der 11-fache Weltmeister Teddy Riner. Ein erstaunliches Vermächtnis für den konkurrenzlosen Judoka.

Riner erhielt seine Medaille vom französischen Judo-Präsidenten Stephane Nomis.

Nach seinem Sieg sagte Riner: "Es ist das gleiche Gefühl, das ich bei den Olympischen Spielen in London und Rio hatte. Wow, das ist das Beste. Wenn ich mich erinnere, kämpfe ich wie zu Hause: Teddy, Teddy, nur Teddy. Wenn die Leute deinen Namen bejubeln, wow, das ist ein wunderbares Gefühl und du gewinnst für die Leute, für deine Familie, für deine Freunde."

Gold für Japan

In der Klasse über 78KG bei den Frauen schaffte es nicht die amtierende Weltmeisterin Romane Dicko ins Finale, sondern überraschend ihre Teamkollegin Julia Tolofua.

Sie hatte während des gesamten Vorkampfes eine fantastische Performance hingelegt und dachte nur noch an Gold, jetzt, wo es ihre Chance war.

Aber sie müsste die Japanerin Sone Akira, die amtierende Olympiasiegerin, besiegen, um Doppelgold für Frankreich zu holen. Und Sone würde kein leichter Fight werden, nachdem sie sich souverän ins Finale vorgearbeitet hatte.

Mit der lautstarken Unterstützung eines vollen Stadions für Sone und Tolofua gingen die Judoka auf die Tatami-Matte. Nach anstrengenden 7 Minuten im Golden Score wurde der Kampf durch die überlegene Angriffsgeschwindigkeit von Sone entschieden, die ihren zweiten Weltmeistertitel gewann.

IJF-Schatzmeister Nasser Al-Tamimi überreichte die Medaillen.

"Ich bin so erleichtert, diese Weltmeisterschaft hier in Doha gewonnen zu haben, denn das ist das, worauf ich hingearbeitet habe und was mein Ziel war", sagte sie im Anschluss.

Am Sonntag findet der unglaubliche Mixed-Team-Wettbewerb, 6 v 6, statt. Drei Männer und Drei Frauen bilden ein Team. Das wird auf jeden Fall spannend. Japan hat alle Weltmeisterschaften gewonnen, wurde aber bei den Olympischen Spielen von Frankreich besiegt.

Kann Frankreich beweisen, dass es den ersten Platz verdient hat? Oder wird Japan dominieren? In Doha werden wir es herausfinden.