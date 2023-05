Das Europaparlament hat damit begonnen, Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der EU zu erarbeiten. Wie sollen diese Regeln aussehen?

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) beeindruckt viele. Sie ist u.a. fähig, Musik zu komponieren, Aufsätze zu schreiben und die menschliche Stimme zu imitieren.

Aber es gibt zahlreiche Sorgen, dass sie in der Lage sein könnte, überzeugende Fake News zu produzieren und die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Was ist der "AI Act"?

Aus diesem Grund arbeitet die EU mit Hochdruck an einem ehrgeizigen Gesetzesentwurf zur Regulierung der künstlichen Intelligenz, dem sogenannten "AI Act".

Am Donnerstag gaben die führenden Ausschüsse des Europäischen Parlaments grünes Licht für den Gesetzentwurf und ebneten damit den Weg für eine Abstimmung Mitte Juni.

Worum geht es bei diesem KI-Gesetz und welche Auswirkungen hat es auf die Menschen in Europa und die Technologiekonzerne?

In diesem Gesetzentwurf werden KI-Systeme in vier Risikostufen eingeteilt: von minimal bis inakzeptabel.

Eine inakzeptable Stufe bedeutet, dass der Einsatz von KI verboten ist. Ein Beispiel dafür ist das soziale Kreditsystem in China, bei dem die lokalen Regierungen in "gute und schlechte" Bürger einstufen.

Andere inakzeptable Anwendungen sind die biometrische Echtzeit-Identifizierung im öffentlichen Raum, bei der KI Ihr Gesicht scannt und Sie dann automatisch identifiziert.

Für KI-Systeme, die in Hochrisikokategorien wie Beschäftigung und Bildung eingesetzt werden und den Verlauf des Lebens einer Person beeinflussen, gelten ebenfalls strenge Auflagen

Verstöße werden mit Geldstrafen von bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens geahndet.

"Probleme beheben, Risiken regulieren, aber Innovation nicht abwürgen"

Laut dem Experten Yohan Laux müssen die Gesetzgeber bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes aus mehreren Gründen vorsichtig sein. Er sagt: "Auf der einen Seite müssen sie bestimmte Probleme und Risiken regulieren, und auf der anderen Seite müssen sie darauf achten, dass sie die Innovation nicht abwürgen. Und zweitens stellt sich die Frage, wie man KI richtig definiert, was ein wirklich kontroverses Thema im gesamten Entwurfsprozess des KI-Gesetzes war. Und auch hier gilt: Wenn man KI zu eng definiert, läuft man Gefahr, bestimmte Schäden nicht zu regulieren. Wenn man den Begriff zu weit fasst, besteht die Gefahr, dass man ihn zu weit fasst und die Innovation abwürgt."

"Werte und Verpflichtungen", die auch in Jahrzehnten noch gültig bleiben

Da sich die Technologie schnell weiterentwickelt, wird häufig die Frage aufgeworfen, ob das KI-Gesetz in ein paar Jahren noch wirksam sein wird.

Wir haben diese Frage Dragoş Tudorache gestellt, einem rumänischen Europaabgeordneten, der den Gesetzentwurf mit eingebracht hat. Er erklärt: "Viele Anwälte da draußen arbeiten mit Gesetzen und Kodizes, die manchmal sogar Hunderte von Jahren alt sind. Das Geheimnis dabei ist, dass man beim Verfassen von Gesetzen immer versuchen muss, das Wesen der wirtschaftlichen oder sozialen Beziehung oder des Phänomens, das man regelt, so zu erfassen, dass es auch in fünf, zehn, 15 oder 20 Jahren noch Bestand hat. Das ist es, was wir versucht haben: Unabhängig davon, wie sich die Technologie verändern wird, wird das Kernsystem der Werte und Verpflichtungen unverändert bleiben."

Die endgültige Verabschiedung wird für Ende des Jahres erwartet, gefolgt von einer Frist, in der sich die Unternehmen anpassen können.