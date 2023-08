Einige Bewerber wenden Tricks an, wie z. B. "White Fonting" oder das Kopieren und Einfügen von Stellenanzeigen in Lebensläufe, um sie vor menschlichen Augen zu verbergen und so an KI-Bots vorbeizukommen. Aber warum tun die Leute das und funktioniert es?

Wer lange genug durch die sozialen Medien scrollt, wird schnell auf Influencer stoßen, die Tricks und Tipps verraten, wie man einen Traumjob finden kann. Sie müssen nur erst die KI-Prüfung ihrer Bewerbungen überstehen.

WERBUNG

Ihre Ratschläge sind das Nebenprodukt einer realen Sorge - dass qualifizierte Kandidaten aus dem Einstellungsverfahren herausgefiltert werden könnten, bevor ihre Bewerbungen von menschlichen Augen gesehen werden.

Der Einsatz von Technologien wie ATS (Applicant Tracking System) ist weit verbreitet. Laut der Studie "Hidden workers: untapped talent" der Harvard Business School nutzen 99 % der Fortune-500-Unternehmen ATS bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Und 63 % der untersuchten Länder in Deutschland, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich tun dies ebenfalls.

Laut Manjari Raman - einer der Forscher hinter dieser Studie und Senior Program Director Managing for the Future of Work Project an der Harvard Business School - greifen Unternehmen auf diese automatisierten Systeme zurück, weil sie manchmal mit Bewerbungen überflutet werden.

Raman sagte: "Aber wenn dieses automatisierte System die Aufgabe hat, aus Tausenden von Bewerbern die fünf besten herauszufiltern...Nun, was dann passiert, ist, dass die Technologie Arbeitskräfte versteckt, die in dieser Position arbeiten könnten, mit hohen oder mittleren Qualifikationen, und das ist ein Problem", erklärt sie.

Die zurückgelassenen qualifizierten Arbeitskräfte

Es gibt auch eine gut dokumentierte Schattenseite dieser Technologie - manchmal reicht es nicht aus, qualifiziert zu sein, um ein Vorstellungsgespräch zu bekommen.

Im Jahr 2018 stellte Amazon fest, dass die Einstellungssoftware, die es vier Jahre lang entwickelt hatte, qualifizierte weibliche Bewerber schlechter bewertete als ihre männlichen Kollegen.

Der Grund dafür war einfach. Die KI wurde anhand der bisherigen Einstellungsbilanz des Unternehmens trainiert, und da Männer in der Tech-Branche dominieren, entschied sie, dass männliche Bewerber weiblichen vorzuziehen seien.

Im selben Jahr stellten die Prüfer eines anderen Screening-Tools fest, dass die Software Personen mit dem Namen Jared und einer Vergangenheit als Lacrosse-Spieler in der High School besser bewertete als andere Bewerber.

Die Kunden können ihr Ad-Targeting zu Zeiten mit hohem Traffic optimieren und so die Kosten pro Bewerbung senken. AP Photo

Laut Kerry McInerney, Forschungsstipendiatin am Leverhulme Centre for the Future of Intelligence an der Universität Cambridge, kann die KI sogar dann Diskriminierung fördern, wenn ihre Entwickler sie so konzipieren, dass sie das Gegenteil bewirkt.

"Eine der Behauptungen, die Unternehmen über KI-gestützte Einstellungsprogramme aufstellen, ist, dass ein KI-gestütztes Programm im Gegensatz zu einem menschlichen Personalberater weder das Geschlecht noch die Rasse oder andere Merkmale von uns sieht", so McInerney gegenüber Euronews.

"Aber ich bin wirklich skeptisch gegenüber der Idee, dass Technologien von Natur aus objektiver sind als menschliche Recruiter, weil sie letztendlich auf denselben voreingenommenen Daten trainiert werden, die von menschlichen Recruitern produziert werden".

WERBUNG

Sie fügte hinzu, dass deshalb viele Unternehmen "ihre Ressourcen in den Kauf von Tools stecken, die nicht funktionieren, anstatt in bewährte Diversitäts- und Integrationsstrategien zu investieren, von denen wir wissen, dass sie funktionieren."

Wie intelligent ist KI?

Laut der bereits erwähnten Harvard-Studie gibt es in Europa und den USA auch Millionen von Menschen, die als "Hidden Workers" eingestuft werden, d. h. qualifizierte Personen, die aus dem Bewerbungsprozess herausgefiltert werden, z. B. aufgrund großer Lücken in ihren Lebensläufen.

ATS können auch Bewerber aufgrund von langen und wortreichen Texten ablehnen.

"ATS-Systeme, wie fast alle Formen künstlicher Intelligenz, denken nicht. Sie denken nicht nach. Sie sind nicht so intelligent, wie der Mensch sich Intelligenz vorstellt", erklärte Joseph Fuller, Professor für Managementpraxis an der Harvard Business School, gegenüber Euronews.

"Ein Großteil der Probleme mit künstlicher Intelligenz bei der Einstellung von Mitarbeitern ist auf den Arbeitgeber zurückzuführen, nicht auf die Technologie. Stellenbeschreibungen werden durch die Art und Weise, wie sie geschrieben sind, verinnerlicht, und die Technologie nimmt eine Sprache in dieser Stellenbeschreibung und behandelt sie mehr oder weniger als Schrift."

WERBUNG

Die Studie der Harvard Business School deckte auf, dass viele Unternehmen um die Auslese der KI wissen Euronews

Wir bei Euronews haben zum Beispiel kürzlich versucht, herauszufinden, wie einstellbar einer unserer Journalisten war, als er sich auf eine Stelle bewarb, die mit einer Stelle vergleichbar war, die er bereits innehatte.

Wir haben seinen Lebenslauf durch Jobs Scans laufen lassen, eine Website, die behauptet, Menschen dabei zu helfen, an ATS-Screenern vorbeizukommen. Und wir baten sie, diese Person als möglichen Kandidaten für eine aktuelle Stellenausschreibung einzustufen.

Aber sie wurde als schlechter Kandidat eingestuft, weil die Stelle internationale Erfahrung verlangte und der ATS-Screener der Meinung war, dass der Journalist diese Anforderung nicht erfüllte, obwohl er bereits in fünf verschiedenen Ländern gearbeitet hatte.

"In diesem Fall glaube ich, die KI war verwirrt. In einem Land zu leben ist nicht dasselbe wie zu reisen", sagte Fuller, "wenn der Bewerber also gesagt hätte: 'Ich bin viel gereist und habe in fünf verschiedenen Ländern gearbeitet'. Ich vermute, dass er zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre."

Funktioniert "white fonting" tatsächlich?

Einige Bewerber versuchen, diese Hürde zu umgehen, indem sie "weiße Schrift" verwenden, d. h. eine Stellenausschreibung kopieren und in kleiner Schrift in ihren Lebenslauf einfügen und sie vor dem menschlichen Auge verbergen, indem sie die Farbe auf weiß ändern.

WERBUNG

Die Idee dahinter ist, dass der Personalverantwortliche dies nicht sehen kann, wohl aber die KI-Screening-Software. Und der Lebenslauf würde als möglicher Kandidat für die Stelle ausgespuckt werden.

Doch trotz der Videos, in denen die Erfolgsquote von "White Fonting" angepriesen wird, ist dies eher ein "Mythos" als eine Tatsache.

"Dies ist mittlerweile eine Art urbane Legende", so Fuller, "immer mehr Personalverantwortliche in großen Unternehmen scannen die gesamte Bewerbung und ändern dann den gesamten Text [in eine andere Farbe], damit das 'White Fonting' auffällt."

"Wenn Ihr tatsächlicher beruflicher Werdegang nicht mit den Anforderungen der Stelle übereinstimmt und Sie sich in das Vorstellungsgespräch hineinmogeln, werden Sie wahrscheinlich tatsächlich keinen Erfolg haben."

Anstatt zu bluffen, schlägt Fuller vor, dass sich hoffnungsvolle Arbeitnehmer die LinkedIn-Profile von Personen ansehen, die den gewünschten Job in dem betreffenden Unternehmen bereits ausüben, und nachahmen, wie sie ihre Fähigkeiten und ihre Position beschreiben.

Das OpenAI Logo auf einem Mobilfunktelefon vor einem Computerbildschirm AP Photo

Laut Gracy Sarkissian, Executive Director am Wasserman Center for Career Development an der NYU, "können Kandidaten auch neue Tools wie ChatGPT nutzen, um ihre Jobsuche zu unterstützen.

"Mit ChatGPT können Kandidaten potenzielle Stellenbezeichnungen und -angebote identifizieren, Stellenausschreibungen analysieren, um herauszufinden, welche Fähigkeiten hervorzuheben sind, Fragen für Vorstellungsgespräche vorhersagen, Bewerbungsunterlagen in verschiedene Sprachen übersetzen und differenzierte Gehaltsinformationen bereitstellen."

Den rund 27 Millionen "versteckten Arbeitnehmern" in den USA und den weiteren fünf Millionen in Großbritannien und Deutschland empfiehlt Fuller, zu versuchen, an den KI-Bots vorbeizukommen, indem sie die Lücken in ihren Lebensläufen schließen.

Er schlägt vor, dass sie in den Arbeitsmarkt zurückkehren könnten, indem sie zum Beispiel einen Nebenjob oder eine Teilzeitbeschäftigung finden oder einen Kurs belegen, während sie nach einem neuen Job suchen.

Der Versuch, KI zu regulieren

Laut Raman gibt es darüber hinaus jedoch nur sehr wenig, was eine Person in einer ähnlichen Position wie die "versteckten Arbeitnehmer" tun kann, wenn sie weiterhin aus dem Einstellungsprozess ausgeschlossen wird.

"Die Arbeitnehmer haben sehr wenig Möglichkeiten, Macht oder Einfluss, sie sind diejenigen, die unter diesem Problem leiden", sagte sie.

"Aber im Fall der Arbeitgeber ist es eine selbst zugefügte Wunde, und die Arbeitgeber sind die einzigen, die etwas ändern können.

Einige Regionen und Länder versuchen, dieses Machtungleichgewicht zu beseitigen, indem sie diese sich ständig weiterentwickelnde Technologie regulieren.

Beamte der Europäischen Union arbeiten an bahnbrechenden Regeln zur Regulierung von KI, die aufgrund der Größe des 27 Nationen umfassenden Blocks und seines Marktes zum globalen De-facto-Standard werden könnten.

In den Vereinigten Staaten arbeitet die Stadt New York an einem Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, Bewerber darüber zu informieren, dass ihre Bewerbungen von KI geprüft werden. Und der Staat Illinois hat ein Gesetz erlassen, das Unternehmen verpflichtet, Bewerber darüber zu informieren, dass ihre Bewerbungen von KI geprüft werden, und ihre Zustimmung einzuholen.

China arbeitet ebenfalls an Vorschriften, die Sicherheitsbewertungen für alle Produkte vorschreiben, bei denen KI zum Einsatz kommt, während die britische Wettbewerbsbehörde eine Überprüfung des Marktes eingeleitet hat.