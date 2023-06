Ukraine-Invasion Tag 471: Was ist die Strategie der ukrainischen Streitkräfte?

Von euronews

Experten zufolge besteht die ukrainische Gegenoffensive nicht aus einem massiven Angriff, sondern vielmehr aus mehreren Vorstößen an verschiedenen Frontabschnitten.

Die ukrainische Gegenoffensive hat begonnen, - das erklärte das Institute for the Study of War am 8. Juni. Es fügte hinzu, dass die Ukraine in mindestens drei Sektoren der Front Gegenoffensiven mit unterschiedlichem Ergebnis durchgeführt hat, die seit Sonntag, dem 4. Juni, im Rahmen einer breiteren Gegenoffensive durchgeführt werden.

Im Osten der Ukraine: Die ukrainischen Truppen sind in und um Bachmut in die Offensive gegangen. Sie haben lokale Angriffe in der westlichen Region Donezk und der östlichen Region Saporischschja durchgeführt und scheinen Bodenangriffe in der westlichen Region Saporischschja im Gebiet südlich/südwestlich von Orichiw durchzuführen.

Das ISW geht davon aus, dass die Gegenoffensive nicht aus einer einzigen großen Operation bestehen wird. Sie wird sich wahrscheinlich aus vielen mehr oder weniger großen Vorstößen an zahlreichen Orten zusammensetzen.

Die ukrainischen Streitkräfte versuchen weiterhin, die Russen damit zu überraschen, wo die Hauptanstrengung stattfinden wird.