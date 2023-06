Putins drastische Drohung an den Westen: "F-16-Jets werden brennen"

Von Euronews mit dpa, AP

Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit martialischen Worten vor dem Einsatz von US-Kampfjets auf ukrainischem Gebiet gewarnt. Die diplomatischen Bemühungen einer hochrangigen afrikanischen Delegation gehen nach einem Stopp in Kiew nun in Russland weiter.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg ukrainische Geländegewinne bei der Gegenoffensive an den Frontlinien dementiert und erneut westliche Waffenlieferungen kritisiert.

Kampfjets vom Typ-16 auf ukrainischem Gebiet würden brennen, sagte Putin. Und: Die Lieferung dieser Flugzeuge werde die Nato in den Konflikt hineinziehen, warnte er: "Panzer brennen in der Ukraine, mehrere Panzer wurden in letzter Zeit bei ukrainischen Operationen in Richtung Wremiwka und Saporischschja zerstört, darunter auch Leopard-Panzer. Und gestern war es dasselbe, gestern waren es Leoparden. Sie brennen. F-16 werden auch brennen, kein Zweifel."

Nach einem Treffen mit Spitzenpolitikern aus sieben afrikanischen Ländern in Kiew unterstrich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, Verhandlungen mit dem Kreml kämen für ihn weiterhin nur nach einem russischen Truppenabzug in Frage.

Wichtig für Afrika: das strittige Getreideabkommen

Bei dem Gespräch in Kiew beklagten die Politiker die negativen Folgen des russischen Angriffskrieges für Afrika, vor allem die gestiegenen Getreidepreise. Erst vor wenigen Tagen hatte der russische Außenminister Sergej Lawrow erneut mit einem Ende des Getreideabkommens mit Kiew gedroht, das im kommenden Monat vertraglich ausläuft. Die Vereinbarung erleichtert unter anderem den Export von Getreide in Entwicklungs- und Schwellenländer.

Die afrikanische Delegation reiste nach Russland weiter, wo ein Treffen mit Putin stattfinden sollte. Die vom südafrikanischen Präsidenten Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa angeführte Gruppe befindet sich nach eigenen Angaben auf einer "historischen Mission". Südafrika unterhält gute Beziehungen zu Moskau und ist wie Russland Mitglied der Brics-Staaten.