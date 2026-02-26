Während die russische Invasion in der Ukraine in ihr fünftes Jahr geht, könnte Moskau versuchen, die Aufmerksamkeit von seinen mangelnden Erfolgen auf dem Schlachtfeld mit einer möglichen nuklearen Operation unter falscher Flagge abzulenken, so ein Bericht.

"Der Kreml plant möglicherweise, die Ukraine für einen von Russland verursachten radiologischen Zwischenfall in der Ukraine verantwortlich zu machen", so die in den USA ansässige Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). Moskau sehe darin ein Mittel, um den Westen davon zu überzeugen, die Ukraine aufzugeben, oder einen weiteren Versuch, den ukrainischen Widerstandswillen zu brechen.

Russland hat die ukrainische Kernenergieinfrastruktur ins Visier genommen und wiederholt ukrainische Kernkraftwerke und die dazugehörige Infrastruktur angegriffen. Diese Angriffe könnten einen radiologischen Zwischenfall verursachen.

"Russland könnte absichtlich oder unabsichtlich einen Zwischenfall verursachen und dann die Ukraine beschuldigen, eine nukleare oder radiologische Waffe eingesetzt zu haben", heißt es in dem Bericht.

DATEI - Ein russischer Soldat steht am 1. Mai 2022 auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine Wache. AP Photo

Vor der ISW-Warnung hatte der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) behauptet, Großbritannien und Frankreich versuchen, eine "schmutzige Bombe" oder eine Atomwaffe und Trägersysteme in die Ukraine zu bringen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow ging noch weiter: "Die Absicht von Paris und London, eine Atombombe nach Kiew zu bringen, ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht".

"Diese Informationen werden von Russland bei den Verhandlungen über die Ukraine berücksichtigt werden", so Peskow.

"Hochrangige russische Beamte verstärkten die Behauptung des SVR in einer koordinierten Informationskampagne, die nach Einschätzung des ISW darauf abzielte, die Rhetorik der nuklearen Eskalation zu verstärken und die Aufmerksamkeit vom Jahrestag des Krieges abzulenken", so der Think Tank.

Das ISW weist darauf hin, dass die russische Nuklearrhetorik "in ein wiederkehrendes Muster passt". Der Kreml habe in der Vergangenheit die falsche Darstellung, die Ukraine beabsichtige den Einsatz einer "schmutzigen Bombe", genutzt, um westliche Diskussionen über die Unterstützung der Ukraine zu beeinflussen oder die Voraussetzungen für russische Angriffe unter falscher Flagge zu schaffen.

"Das ISW hält den Einsatz russischer Atomwaffen weiterhin für unwahrscheinlich", heißt es in dem Bericht.

Der einzige bemerkenswerte Unterschied in den neuen Aussagen besteht darin, dass Moskau dieses Mal speziell mit dem Finger auf Großbritannien und Frankreich zeigt.

Die beiden europäischen Länder haben innerhalb der so genannten "Koalition der Willigen" die Diskussionen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine angeführt.

Das jüngste Treffen fand am Dienstag statt, dem Jahrestag der russischen Invasion. Auch das Vereinigte Königreich kündigte am Dienstag ein zusätzliches Hilfspaket für die Ukraine an, das von Russland heftig kritisiert wurde.

Tschernobyl und Saporischschja - mögliche Ziele?

Die Ukraine verfügt über vier Kernkraftwerke, von denen sich eines seit 2022 in russischer Hand befindet.

Moskauer Truppen haben das Kernkraftwerk Saporischschja (ZNPP) seit den Anfängen der russischen Invasion besetzt.

Während dieser vier Jahre hatte die Ukraine keinen Zugang zu dem von Moskaus Truppen stark militarisierten Gelände.

Ein Bericht der McKenzie Intelligence Services (MIS) im Auftrag von Greenpeace Ukraine zeigt die fortgesetzte Militarisierung des Kernkraftwerks Saporischschja und der dazugehörigen Infrastruktur.

"Das AKW Saporischja fungiert als russischer Militärstützpunkt" mit dem Bau von Bunkern, Sangars und einem Damm, was gegen Sicherheitsprotokolle verstößt.

Das Kraftwerk war wiederholt von totalen Stromausfällen betroffen, oft aufgrund von Militäraktionen. Das KKW Saporischschja ist eines der zehn größten Kernkraftwerke der Welt, und sein Schicksal inmitten der Kämpfe hat die Angst vor einer nuklearen Katastrophe geschürt.

DATEI - Ein Strahlungsschild ist in der Nähe eines kaputten russischen Fahrzeugs in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl in Tschernobyl, Ukraine, zu sehen, 16. April 2022. AP Photo

Tschernobyl, der Schauplatz der schlimmsten Nuklearkatastrophe der Welt, wurde in den ersten Tagen des Moskauer Bürgerkriegs 2022 von russischen Truppen besetzt.

Es blieb über einen Monat lang unter der Kontrolle der russischen Truppen, bis die ukrainischen Streitkräfte die Moskauer Truppen aus der Region Kiew vertrieben.

Danach wurde bestätigt, dass russische Truppen im am stärksten kontaminierten Teil der Sperrzone von Tschernobyl Schützengräben ausgehoben und dabei "erhebliche Strahlendosen" erhalten haben.

Russische Schützengräben und Feuerstellungen im hochradioaktiven Roten Wald in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl in Tschernobyl, Ukraine, Samstag, 16. April 2022. AP Photo

Im Jahr 2025 beschädigte ein russischer Drohnenangriff den Neuen Sicheren Einschluss von Tschernobyl (NSC), ein von Europa geleitetes Projekt, das als Abschirmung der noch immer radioaktiven Überreste des stillgelegten Reaktors und des ursprünglichen Sarkophags dienen soll, der unmittelbar nach der Katastrophe errichtet wurde.

Im Januar kam es in Tschernobyl infolge russischer Angriffe zu einem totalen Stromausfall.