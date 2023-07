Sensation in Wimbledon: Erstmals seit 60 Jahren gewinnt eine ungesetzte Spielerin

Von Euronews

Die Tschechin Marketa Vondrousova hat den Rasen-Klassiker in Wimbledon gewonnen. Die 24-Jährige besiegte Ons Jabeur mit 6:4, 6:4.

Marketa Vondrousova aus der Tschechischen Republik hat ihr erstes Grand-Slam-Finale gewonnen. Die 24-Jährige besiegte Ons Jabeur aus Tunesien im Finale von Wimbledon mit 6:4 und 6:4. Nach einer Spielzeit von 1:20 Stunden verwandelte Vondrousova ihren zweiten Matchball.

Die Tschechin ist nach 60 Jahren die erste ungesetzte Spielerin, die den Rasen-Klassiker gewinnt. Zuletzt war das der US-Amerikanerin Billie Jean King 1963 geglückt.

Ons Jabeur dagegegn verpasste im zweiten Jahr hintereinander den Wimbledon-Triumph. Im Vorjahr musste sie sich der Kasachin Jelena Rybakina geschlagen geben.

Jabeur hat noch keinen Titel bei einem Grand-Slam-Turnier auf ihrem Konto. Die 28-Jährige hatte im vergangenen Jahr auch das Endspiel der US Open verloren. Jabeur hätte die erste afrikanische Spielerin werden können, die bei einem Grand-Slam-Turnier im Einzel den Titel holt.

Marketa Vondrousova hatte im Halbfinale mit der Ukrainerin Elina Svitolina eine Mitfavoritin auf den Turniersieg in Wimbledon ausgeschaltet. In der Weltrangliste wird Vondrousova noch auf Rang 42 geführt. Das wird sich am Montag bei der Veröffentlichung der neuen Liste ändern.