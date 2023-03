Katar zeigt Tennis und Beachvolleyball auf höchstem Niveau

In dieser Qatar 365-Folge geht es um Sport. Im Februar haben die WTA- und die ATP-Tour ihr jeweiliges Turnier in Doha ausgetragen. Außerdem stellen wir eine junge, vielversprechende Spielerin aus Katar vor. Euronews-Reporter Aadel Haleem hat Felix Auger-Aliassime getroffen, einen aufstrebenden kanadischen Star, der 2022 den sechsten Platz in der ATP-Einzelwertung erreichte, vier Turniere gewann und von Toni Nadal trainiert wird. Zudem geht es um die Beachvolleyball World's Beach Pro Tour, deren Finals erstmals in Doha stattfanden.

Ein internationales Turnier auf heimischem Terrain spielen

Die 21-jährige Mubaraka Al-Naimi ist die höchstplatzierte Spielerin Katars. Sie nahm kürzlich an den Qatar TotalEnergies Open teil, bei denen einige der besten Spielerinnen der Welt zu Gast waren.

Mubaraka Al-Naimi ist ein Naturtalent auf dem Tennisplatz. Aber es war nicht Liebe auf den ersten Schlag.

"Am Anfang wollte ich kein Tennis spielen", sagt sie. "Aber meine Mutter hat mich mit meinem Bruder zum Tennis gebracht, und dann habe ich angefangen, an Wettkämpfen teilzunehmen, einige Matches zu gewinnen und schließlich wurde ich die Nummer eins aller Kategorien hier in Doha."

Während ihr Bruder schließlich aufhörte zu spielen, verliebte sich Al-Naimi schnell in den Sport.

"Jetzt ist Tennis ein Teil meines Lebens", sagt sie. "Für mich ist es Routine, jeden Tag zu spielen. Es ist schwer, weil ich auch studiere. Ich versuche also, meine Zeit einzuteilen, Wettkämpfe zu bestreiten und gleichzeitig zu studieren. Tennis ist meine Leidenschaft."

Trainer Mounir Elaarej traf Al-Naimi zum ersten Mal beim Tennisverband Katars, als sie 6 oder 7 Jahre alt war. Seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen, und er hat bei seiner Starspielerin erhebliche Fortschritte festgestellt.

"Technisch gesehen ist sie eine der besten Spielerinnen, die wir in Doha haben", sagt er. "Und sie hat sich verbessert, sie hat sich in der Art und Weise, wie sie den Ball schlägt, wie sie sich auf dem Platz bewegt und verhält, stark verbessert. Sie hat große Fortschritte gemacht."

Sie hofft, dass ihre Teilnahme an den Qatar TotalEnergies Open mehr junge Mädchen dazu inspirieren wird, einen Schläger in die Hand zu nehmen. Ihr Trainer hofft, dass sie eines Tages zu den 100 besten Spielerinnen der Women's Tennis Association gehören wird, die Konkurrenz ist groß.

"Millionen Frauen versuchen, in die WTA zu kommen", sagt er. "Die Chance ist also sehr klein, aber jede Spielerin hofft und versucht ihr Bestes, um dabei zu sein."

Die Welt Nummer 1 will ein Vorbild sein

Und manchmal werden Träume wahr. Selbst die 21-jährige Weltranglistenerste Iga Swiatek, die in diesem Jahr die Qatar TotalEnergie Open gewann, sagt, sie hätte sich nie vorstellen können, dass sie einmal dort stehen würde, wo sie heute ist.

"Es ist toll, in dieser Position zu sein, als ich jünger war, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal so etwas wie ein Vorbild sein würde", sagt sie. "Ich möchte ein gutes Beispiel geben und versuche immer, mich daran zu erinnern, wenn ich auf dem Platz bin und meine Gefühle und Frustrationen zeige. Das motiviert mich auch, noch härter an mir zu arbeiten."

Iga Swiatek in Katar Hussein Sayed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Gleich nach den Australian Open, mit denen die neue Tennissaison eröffnet wird, bieten die Qatar Open der Damen und Herren Spitzenspielern die Möglichkeit, ihr Können zu verbessern, während sie gleichzeitig eine Plattform für Spieler ist, die noch versuchen, sich einen Namen zu machen.

"Mit unseren Nationalmannschaften versuchen wir, die Spieler zu ermutigen, ihr Niveau zu steigern, um an einer solchen Veranstaltung teilnehmen zu können", sagt Saad Al Mohannadi, der Turnierdirektor des Tennisverbandes von Katar. "Und jedes Jahr vergeben wir eine Wildcard an den höchstplatzierten nationalen Spieler bei den Damen und Herren, was uns sehr stolz macht, dass wir in diesem Bereich führend sind und investieren, und jedes Jahr können wir eine kleine Verbesserung verzeichnen, worüber wir sehr glücklich sind."

Für die Wirtschaftsstudentin Al-Naimi liegt ihr Glück auf dem Platz. Aber der Spagat zwischen Schule und Sport ist eine zusätzliche Herausforderung, von der sie hofft, dass sie anderen Mut macht.

"Ich würde gerne alle Frauen in Katar inspirieren, zuletzt gab es viele Sportlerinnen in der Region, besonders in Katar nach der Weltmeisterschaft", sagt sie.

Als eine der wenigen arabischen Tennisspielerinnen wird allein ihre Anwesenheit zweifellos eine ganze Generation künftiger Spielerinnen inspirieren.

Ein bahnbrechendes Jahr für Felix Auger-Aliassime

2022 war das Jahr des Durchbruchs für Felix Auger-Aliassime. Der 22-jährige Kanadier gewann seinen ersten Einzeltitel - genauer gesagt vier - und erreichte seinen Höhepunkt als Nummer 6 der Weltrangliste der Herren. Nun hofft er, an den Erfolg der letzten Saison anknüpfen zu können, er wird von Rafael Nadals Onkel trainiert.

"Am Ende des vergangenen Jahres habe ich nachgedacht", sagte er. "Sehe ich es als einen Neuanfang, als ein neues Jahr, oder mache ich einfach weiter und versuche, es als einen kontinuierlichen Fortschritt meiner Karriere zu sehen? Ich hatte eher das Gefühl, dass ich einfach so weitermachen muss wie bisher, mich auf die Dinge konzentrieren muss, die für mich wichtig sind, meinen Körper fit halten, gesund zu sein, zuallererst. Und dann muss ich einfach gut trainieren, damit ich, wenn ich zu Turnieren komme, vorbereitet bin und das Gefühl habe, gut zu spielen."

Tennisspieler Felix Auger-Alliassime (li.), kanadische Nr. 1 Euronews

Obwohl er der bestplatzierte Spieler Kanadas ist, hatte Auger-Aliassime seine eigenen Herausforderungen zu meistern und kam in acht Endspiele, bevor er schließlich eines gewann.

"Es war eine große Erleichterung", sagt er. "Ich war ein junger Spieler, ein vielversprechender Spieler, schon immer, seit ich 14, 15 Jahre alt war... also war es natürlich eine Art Belastung, aber gleichzeitig, denke ich, auch ein positiver Druck, eine Motivation: Die Leute reden über den Spieler, der ich sein könnte, und auch über mich selbst. Ich habe das Gefühl, dass ich ein guter Spieler sein kann, aber das muss ich mir und anderen beweisen. Aber dann habe ich all diese Endspiele verloren. Manchmal schlichen sich Zweifel ein: Kann ich dieser Typ sein, kann ich dieser Top-10-Spieler sein, sogar besser als ich es mir wünsche und über den alle reden? Als ich es dann geschafft hatte, fühlte es sich so an, als hätte ich in einem wichtigen Match auch mein bestes Tennis gespielt, und ich war sehr erleichtert."

Doha? Ich bin zum ersten Mal dort, aber es ist wirklich eine futuristische Stadt. Man hat das Gefühl, dass sie diese grandiose Idee haben, sie zu einer Stadt der Zukunft zu machen. Es ist schön, das alles zu sehen. Felix Auger-Aliassime

Es ist wichtig, sagt er, die Höhen und Tiefen durchzustehen.

"Für mich ist das Wichtigste, dass ich einen ausgeglichenen Gemütszustand habe und entspannt bleibe und mich nicht zu sehr freue, wenn ich gewinne, und nicht zu frustriert bin, wenn ich verliere, denn es geht darum, die Realität zu akzeptieren", sagt er. "Ich könnte frustriert sein, wenn ich verliere, oder mich zu sehr freuen, wenn ich gewinne, aber das ist nun mal die Realität. Wenn ich gewinne, heißt es: 'Ich habe es verdient, weil ich hart trainiert und gut gespielt habe', und wenn ich nicht gewinne, heißt es, dass ich an meiner Technik arbeiten und mich verbessern muss. Es geht nur darum, die Realität zu akzeptieren."

Trainiert von Toni Nadal

Auger-Aliassime sagt, dass ihm die Betreuung durch Toni Nadal, den Onkel und ehemaligen Trainer von Rafael Nadal, geholfen hat.

"Wir arbeiten an vielen Dingen", sagt er. "Wenn ich mit ihm auf dem Platz stehe, sprechen wir über meine Technik, mein Spiel, wie ich meine Schläge verbessern kann, um ein besserer Spieler zu werden. Er hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, er ist ein großartiger Motivator."

Für den Kanadier war es die erste Teilnahme an den Qatar Open.

"Es ist ein Weltklasse-Event und ich bin das erste Mal in Doha, es ist wirklich eine futuristische Stadt", sagt er. "Man hat das Gefühl, dass sie diese grandiose Idee haben, sie zu einer Stadt der Zukunft zu machen. Es ist also schön, all das zu sehen, und ich hoffe, dass ich etwas Zeit haben werde, sie ein wenig zu erkunden."

Die Beach Pro Tour der Volleyball World kommt nach Katar

Katars milliardenschwere Investitionen in Sporteinrichtungen legten den Grundstein für mehrere Verträge zur Ausrichtung großer internationaler Sportveranstaltungen. Die Beach Pro Tour von Volleyball World ist der jüngste Neuzugang in dieser Liste.

Doha wurde als letzte Station des Beach Pro Tour-Turniers ausgewählt, das 47 Veranstaltungen umfasst und mit der Wahl des besten Beachvolleyballteams der Welt abschließt.

"Es macht Sinn, Beachvolleyball-Events nach Katar zu bringen, das katarische Team ist eines der besten der Welt", sagt Finn Taylor, Geschäftsführer von Volleyball World. "Sie haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille gewonnen. Daher war es für uns selbstverständlich, eine Beziehung zum Volleyballverband Katars und zur Aspire Academy aufzubauen, um den Sport nach Katar zu bringen."

Und dadurch haben sie auch mehr Fans in das Land gebracht.

"Wenn man die besten Teams und die besten Spieler sieht, dann geben sie ihr Bestes", sagt Ali Ghanim Al Kuwari, Präsident des katarischen Volleyballverbands. "Anhänger und Zuschauer kommen. Die Fans verfolgen ihre Mannschaft, sie wollen sie sehen und ihr Land anfeuern."

Der Pokal aus recyceltem Plastik Euronews

Für die die Organisatoren war das Turnier eine Gelegenheit, auf ein wichtiges globales Problem aufmerksam zu machen - die Umweltverschmutzung. Die Sieger des Turniers durften eine einzigartige Siegertrophäe in die Höhe stemmen, die vollständig aus recyceltem Plastikmüll besteht, der an den Stränden der Welt gesammelt wurde. Die Trophäe symbolisiert das Engagement von Volleyball World, die Strände sauber zu halten, damit die Fans den Sport auch noch in Zukunft genießen können.

Die Beach Pro Tour Finals werden bis 2025 in Doha ausgetragen, die Organisatoren rechnen mit einer langfristigen Partnerschaft.

"Für uns ist Doha zu einer der wichtigsten Städte der Beach Pro Tour und für Beachvolleyball auf der ganzen Welt geworden", sagt Taylor. "Wir wollen so lange zurückkommen, wie wir können und so lange die Menschen in Katar gerne Beachvolleyball sehen."

Der Ball liegt also bei Katar, die starke Teamarbeit mit internationalen Sportorganisationen wie Volleyball World ist für alle Beteiligten zur Erfolgsstrategie geworden.