AP/Telegram Channel of Rostov-on-Don Region Governor Vasiliy Golubev

Von Euronews mit AP, AFP

Bei russischen Luftangriffen auf Dnipro in der Ukraine wurden ein Wohnhaus und ein Gebäude des Inlandsgeheimdienstes getroffen. Doch was geschah in der russischen Hafenstadt Taganrog?

Bei russischen Angriffen auf Dnipro in der Ukraine sind mindestens fünf Menschen verletzt worden. Ein Wohnhaus und ein Gebäude des Inlandsgeheimdienstes wurden zerstört. Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz, um die durch den Beschuss ausgelösten Brände zu bekämpfen. Ukrainische Feuerwehrleute am späten Freitagabend nach Angriffen in Dnipro VITALII MATOKHA/AFP Russische Hafenstadt Taganrog von Rakete getroffen Etwa 40 Kilometer von der Front entfernt wurde die südrussische Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer von einer Rakete getroffen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau wurden mehrere Angriffe auf die Region Rostow-am-Don abgewehrt. Es soll sich russischen Berichten zufolge um den Einschlag einer umgebauten sowjetische Boden-Luft-Rakete S-200 handeln. Hier wurden sechzehn Menschen verletzt. Afrikanische Union fordert Putin zu Verlängerung des Getreide-Deals mit der Ukraine auf Afrika-Gipfel in St. Petersburg: Putin verspricht Getreide und wirbt um neue Partner Beim Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg forderten die Vertreter afrikanischer Staaten Präsident Wladimir Putin dazu auf, das Getreide-Abkommen mit der Ukraine wieder in Kraft zu setzten - trotz Putins Versprechen von kostenlosen Lieferungen von russischem Getreide für einige Staaten in Afrika.

Ukraine-Krieg