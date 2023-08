Feuer in Griechenland: Asche regnet auf Badegäste in Italien

Von Euronews Bulgarien

Sechs Tage nach dem Beginn der Feuer in Nordostgriechenland kämpfen Tausende Feuerwehrleute an vielen Brandherden. Bislang blieb kaum Zeit, um das Ausmaß der Schäden abzuschätzen.

Dies ist ein Bericht von Euronews Bulgarien:

Nur wenige Kilometer nördlich von Alexandroupolis kann man sehen, wie verheerend das Feuer war. In diesem Dorf gibt es etwa zehn Häuser, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind. Die Menschen können auf keinen Fall zurückkehren und hier leben, weil sie einfach unbewohnbar sind.

Masken gegen Rauch

Es gibt keine Fenster mehr, kein Dach mehr. Und Sie können sehen, dass wir, obwohl das Feuer gelöscht wurde, immer noch Masken tragen müssen, weil der Rauch in der Luft ist. Es fällt schwer zu atmen. Und man kann hier über die Hügel hinweg sehen, dass wegen des Feuers nichts übrig geblieben ist.

Man gewinnt den Eindruck, dass nichts das Feuer hat aufhalten können. Denn hier ist es sehr heiß, sehr trocken und manchmal windig, was die Flammen verstärkt und zur ihrer Ausbreitung beiträgt.

Auf 80 % des griechischen Territoriums ist die Situation ähnlich, durch den Wind wird der Rauch über das Land verteilt, bis zu 950 Kilometer nach Südwesten verbreitet sich der Rauch und ist sogar noch auf einigen italienischen Inseln spürbar, wo das Atmen sehr schwierig ist.

Asche regnet auf Badegäste

Einige Gäste, wenn sie an den Strand gehen, wenn sie sich sonnen und nach oben sehen, nehmen die Asche wahr, die vom Himmel fällt. Und in dieser Richtung, auf der anderen Seite des Hügels, in den Bergen, sind die Leichen von 18 Migrant:innen gefunden worden.

Sie waren über die Türkei eingereist. Sie schwammen über den Fluss, um hierher zu kommen. Migrant:innen, die, wenn sie nach Europa kommen, weder Dokumente, noch Geld oder Telefon haben. Sie waren nicht in der Lage, jemanden anzurufen und um Hilfe zu bitten.

Sie wurden gewissermaßen lebendig begraben. Ein Sprecher der Feuerwehr in Alexandroupolis sagt, dass diese Zahl vermutlich noch höher sein könnte. Unterdessen versuchen sie weiter, die Feuer zu löschen. Man hört die Hubschrauber in der Luft, die versuchen, die Flammen einzudämmen. Wir werden hier vor Ort bleiben und über die... Verwüstung berichten, die mehr als 1.600 Qudaratkilometer hier in Griechenland vernichtet hat.