Präsidentschaftskandidat und Angeklagter: 4 Strafverfahren gegen Trump

Kann Trump überhaupt kandidieren? Und wenn ja, kann er ins Weiße Haus einziehen, sollte er gewinnen?

Am 4. März 2024 wird sich Donald Trump seinem ersten Strafprozess stellen. Das hat die US-Richterin Tanya S. Chutkan entschieden, die für den Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten in Washington zuständig ist, wo er wegen des Versuchs, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen, angeklagt ist.

Sie wies das Interesse der Verteidigung des ehemaligen Präsidenten zurück, den Prozess bis nach den nächsten Präsidentschaftswahlen zu verschieben, die im November 2024 stattfinden werden und bei denen Trump immer noch der favorisierte republikanische Vorkandidat ist. Sie hatten darum gebeten, den Prozess im April 2026 beginnen zu lassen.

Der gewählte Termin, der 4. März, liegt einen Tag vor dem Super Tuesday, der in den Vereinigten Staaten einer nationalen Vorwahl am nächsten kommt, da mehr als ein Dutzend Bundesstaaten, sowohl Republikaner als auch Demokraten, gleichzeitig interne Verfahren zur Wahl ihrer Kandidaten abhalten werden.

Der Prozess in Washington

Der ehemalige Präsident ist in Washington DC in vier Anklagepunkten angeklagt: Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung eines amtlichen Verfahrens, Behinderung und Versuch der Behinderung eines amtlichen Verfahrens sowie Verschwörung gegen Rechte.

Auf den ersten Anklagepunkt steht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis, auf den zweiten und dritten Anklagepunkt jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis und auf den vierten Anklagepunkt eine Höchststrafe von 10 Jahren Gefängnis.

Wenn das Gerichtsverfahren reibungslos verläuft und die Geschworenen ihn für schuldig befinden, würde Trumps Wahlkarriere Neuland betreten, da die US-Verfassung keinen genauen Fahrplan für einen neu gewählten Präsidenten vorsieht, der eine Gefängnisstrafe verbüßt oder zu verbüßen hat.

Präsident und verurteilter Verbrecher: Die Fragen, die der Fall Trump aufwirft

Für Greg Swenson, den Vorsitzenden der Republicans Abroad in Großbritannien, ist es "höchst unwahrscheinlich", dass der ehemalige Präsident hinter Gittern landen wird.

"Selbst wenn es zu einer Verurteilung kommen sollte, wird dagegen Berufung eingelegt und sie könnte wahrscheinlich in der Berufung aufgehoben werden", sagt Swenson und fügt hinzu: "Es besteht die Möglichkeit, dass [Trump] wegen eines dieser angeblichen Verbrechen oder einer dieser Anklagen verurteilt wird, aber auch hier ist es unwahrscheinlich, dass er ins Gefängnis kommt".

Der Analyst räumt jedoch auch ein, dass eine solche Möglichkeit die USA in eine noch nie dagewesene Episode ihrer Geschichte stürzen würde, wenn sie sich verwirklicht. Scott Lucas, Professor für amerikanische Politik an der Universität von Birmingham, stimmt Swenson in diesem Punkt zu.

"Trump kann für das Präsidentenamt kandidieren, auch wenn er ein verurteilter Verbrecher ist. Es gibt nichts in der Verfassung, was ihn daran hindert, dies zu tun. Es besteht die Möglichkeit, dass er wegen einer dieser angeblichen Straftaten verurteilt wird. In diesem hypothetischen Fall könnte er immer noch zur Wahl antreten. Wie er seine Rolle als Präsident ausüben würde, ist nicht bekannt, da diese Situation beispiellos ist.

Die Bedeutung des Prozesses in Georgia

Die Ankündigung des Prozesses in Washington erfolgte nur wenige Minuten, nachdem bekannt wurde, dass die Anklageerhebung gegen Trump und 18 weitere Personen, die in Georgia angeklagt sind, weil sie versucht haben sollen, die Wahlergebnisse für 2020 in diesem Bundesstaat zu verfälschen, am 6. September stattfinden wird.

Der Prozess, dessen Termin noch nicht feststeht, könnte für das Schicksal des ehemaligen Präsidenten entscheidend sein. Es geht um den Unterschied zwischen einem Bundesverbrechen und einem Staatsverbrechen.

"Donald Trump] kann sich nicht selbst für eine staatliche Anklage begnadigen. Rechtsexperten glauben nicht einmal, dass er sich selbst für einen Bundesfall begnadigen kann, aber darüber wird noch diskutiert. Es steht außer Frage, dass er keine Macht über die Staaten hat, dies zu tun", erklärt Lucas.

Dem US-Professor zufolge wäre Trump nicht in der Lage, ein mögliches Gerichtsurteil gegen ihn in Georgia mit Hilfe von Exekutivbefugnissen rückgängig zu machen, falls er bei den Wahlen im kommenden November erneut zum Präsidenten gewählt werden sollte.

"Aus diesem Grund ist die Tatsache, dass ihm für die 13 Straftaten in Georgia Hunderte von Jahren Gefängnis drohen, in gewisser Weise schwerwiegender als die Hunderte von Jahren, die ihm in den anderen Fällen drohen".

Die anderen Prozesse: wo und wann

Trump hat auch in den anderen Fällen, in denen er angeklagt ist, auf nicht schuldig plädiert: wegen unregelmäßiger Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, um während des Wahlkampfs 2016 seine frühere "Affäre" zu vertuschen, und wegen der illegalen Mitnahme von Verschlusssachen aus dem Weißen Haus bei seinem Ausscheiden aus dem Amt und der Erstürmung des Kapitols.

Der Prozess wegen der unrechtmäßigen Zahlungen an Daniels soll am 25. März 2024 in New York beginnen.

Der Prozess in Florida wegen der Verschlusssachen, die er aus dem Weißen Haus in seine Villa Mar-a-Lago mitgenommen hat, ist für den 20. Mai 2024 angesetzt, also etwas mehr als sechs Monate vor der Präsidentschaftswahl.

Trotz der schwerwiegenden Anschuldigungen gegen ihn beteuert der ehemalige Präsident seine Unschuld und bleibt den Umfragen zufolge der Spitzenreiter unter den Republikanern.