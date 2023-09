LUDOVIC MARIN/AFP or licensors

Präsident Macron zeigt zum Schulanfang Präsenz. - Copyright LUDOVIC MARIN/AFP or licensors

Präsident Macron zeigt zum Schulanfang Präsenz. - Copyright LUDOVIC MARIN/AFP or licensors

Von Euronews mit AP/AFP/EBU

In Frankreich wurden bei den jüngsten Krawallen mehrere Schulen zerstört. Betroffene müssen deswegen vorübergehend auf andere Schulen gehen. In Polen fordern die Lehrer eine Gehaltserhöhung von 20%. Und Serbien bemüht sich in der ersten Schulwoche um von einem Amoklauf traumatisierte Schüler.