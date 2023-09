Was will und braucht Kiew von der Weltmacht im Kampf gegen die russischen Invasoren?

Während im eigenen Land der Krieg tobt, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyj am Donnerstag im Weißen Haus erwartet.

Nach einem Besuch im UN-Hauptquartier in New York wird er seinen amerikanischen Amtskollegen zu Gesprächen treffen.

Aber was will - und braucht - die Ukraine von den USA im Moment? Und, was noch wichtiger ist, kann Washington ihr diese Wünsche erfüllen?

1. Sichere Hilfe

US-Präsident Joe Biden versucht, der Ukraine zusätzliche 24 Milliarden Dollar an Sicherheits- und humanitärer Hilfe zukommen zu lassen, um Russland aus dem Land zu vertreiben.

Trotz des Versprechens, Kiew "so lange wie nötig" zu helfen, ist der Erfolg seines Versuchs aufgrund des zunehmenden politischen Stillstands im Kongress in Bezug auf die Bundesausgaben äußerst ungewiss.

Die republikanischen Gesetzgeber drängen auf umfassende Haushaltskürzungen, und Ende des Monats droht ein Stillstand der Regierung.

"Es gibt viele Unstimmigkeiten in der amerikanischen Innenpolitik, insbesondere auf Regierungsebene", sagt Georgina Taylor, die an der Universität Leeds über den Ukraine-Krieg forscht. "Zelenskyy wird einen letzten Vorstoß unternehmen, um diese Hilfe zu erhalten."

2. Die Unterstützung der USA sichern

Hinter dem Patt in Washington verbirgt sich eine wachsende Kluft zwischen den Parteien, wobei einige "America First"-Republikaner die Hilfe für die Ukraine ganz einstellen wollen.

"Es gibt eine Besorgnis auf der US-Seite, wenn es darum geht, mehr Geld zu schicken", sagt Taylor gegenüber Euronews und fügt hinzu, dass rechte Parteien den vermeintlichen "Blankoscheck" für Kiew zunehmend kritisieren.

Der ukrainische Präsident wird wahrscheinlich versuchen, dieses Problem anzusprechen, indem er sich während seiner Reise mit US-Gesetzgebern von beiden Seiten des politischen Lagers trifft.

Und ganz allgemein, so meint Taylor, wolle Zelenskyj im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA 2024, bei denen Donald Trump an die Macht kommen könnte, um Unterstützung werben.

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht auf dem Pray Vote Stand Summit, Freitag, 15. September 2023. Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Der umstrittene ehemalige Präsident, gegen den derzeit mehrere strafrechtliche Vorwürfe erhoben werden, hat sich nicht verpflichtet, die Ukraine im Krieg gegen Russland zu unterstützen, und sagte im März, er wolle, dass "alle aufhören zu sterben".

Eine CNN-Umfrage vom letzten Monat ergab, dass eine Mehrheit in den USA dagegen ist, der Ukraine weitere Gelder zukommen zu lassen. 55 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass der US-Kongress keine weiteren Mittel bewilligen sollte.

3. Vertrauen in die Gegenoffensive wecken

Die Fortschritte der Ukraine bei der Gegenoffensive werden beim Treffen der beiden Staatsoberhäupter auf jeden Fall zur Sprache kommen, meint Georgina Taylor von der Universität Leeds.

"Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil es so viele Faktoren gibt... aber ich denke, die USA würden gerne mehr Fortschritte sehen", sagte sie gegenüber Euronews.

"Aber ich glaube nicht unbedingt, dass es einen energischen Vorstoß geben wird, dass Kiew auf dem Schlachtfeld Fortschritte machen muss... denn das ist eine sehr kühne Behauptung, vor allem, wenn man nicht direkt an den Kämpfen beteiligt ist."

Ausgestattet mit westlichen Waffen in Milliardenhöhe startete Kiew im Juni seine Gegenoffensive gegen die russischen Streitkräfte. Die Fortschritte sind langsam, und Moskau leistet heftigen Widerstand.

Zelenskyj könnte Biden eine "strategischere Sichtweise" des Krieges vermitteln, fügt Dr. Jade McGlynn, Historikerin am King's College London, hinzu und verweist auf "eklatante Unterschiede" zwischen dem westlichen Verständnis des Konflikts und dem der Ukraine.

Der ukrainische Staatschef wird seine Argumente dafür anführen, warum die Ukraine einen totalen Sieg erringen sollte, der darin besteht, die russischen Streitkräfte vollständig aus ihrem Gebiet zu vertreiben.

"Aus der Sicht einiger im Westen wird der Krieg zunehmend so dargestellt, dass es Frieden geben muss, und Frieden bedeutet Kompromiss", meint McGlynn in Anspielung auf Argumente, wonach Kiew Moskau erobertes Land im Austausch für die Einstellung der Feindseligkeiten überlassen sollte.

Die Dozentin für Kriegsstudien führt jedochan, dass die Ukraine "in jüngster Zeit bewiesen hat, dass Beschwichtigungspolitik nicht funktioniert", und verweist auf Russlands Stellvertreterkrieg in der Ostukraine, der 2014 begann.

"Die überwiegende Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer will keine Kompromisse in Bezug auf das Territorium eingehen, weil ... dies eine Bedrohung für die Zukunft des Landes und ihrer Kinder darstellen würde.

Sie beurteilen den Krieg viel düsterer, als manche westliche Beobachter glauben."

4. Mehr Waffen

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung wird sicher auch die Bewaffnung sein, da die Ukraine für ihre zermürbende Offensive im Süden und Osten mehr Waffen und Munition benötigt.

"Die Ukrainer werden nicht unbedingt nach neuen Waffen suchen. Der wichtigste Punkt ist, sie rechtzeitig zu bekommen", sagt McGlynn. "Das ist der Hauptknackpunkt, denn vieles von dem, was versprochen wurde, hat sich verzögert, oder es hat zu lange gedauert, bis es ankam."

Zelenskyj warnte die Staats- und Regierungschefs der Welt im April, dass die Verzögerungen bei der Versorgung seines Landes mit mehr Waffen Menschenleben kostet.

Kiews Bedarf an Waffen ist umso dringender, als führende Politiker:innen und Befehlshaber - einschließlich des ukrainischen Präsidenten selbst - erklärt haben, dass die Gegenoffensive des Landes in diesem Winter nicht pausieren wird, obwohl das Wetter die Kämpfe erschwert.

Eine monatelange Pause im vergangenen Jahr hat Russland nach Ansicht einiger Experten reichlich Zeit gegeben, seine Verteidigung vorzubereiten, was den ukrainischen Feldzug erheblich erschwert hat.

5. NATO-Mitgliedschaft vorantreiben

Nach der russischen Invasion im Februar 2022 hat die Ukraine ihre Bemühungen um einen NATO-Beitritt erneuert.

Das ehrgeizige Vorhaben wurde jedoch vereitelt, da das von den USA geführte Militärbündnis den Antrag Kiews auf eine beschleunigte Mitgliedschaft im September 2022 ablehnte.

"Zelenskyj drängt ständig auf die Anerkennung durch die NATO", sagt Taylor und glaubt, dass das Thema im Weißen Haus ein Gesprächsthema sein wird.

Sie vermutet, dass die scheinbare Annäherung zwischen Russland und Nordkorea - die Staats- und Regierungschefs beider Länder trafen sich in der vergangenen Woche - diese "NATO-Gespräche umfassender machen" könnte.

"Wir wissen nicht, ob der Konflikt über die Grenzen der Ukraine hinausgehen wird. Dieses Risiko besteht immer", so Taylor gegenüber Euronews, fügte aber hinzu: "Es gibt weitaus dringendere Dinge, auf die wir uns konzentrieren müssen", wenn Biden und Zelenskyj sich treffen.

Einige Beobachter sehen in der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine die beste Möglichkeit, den zukünftigen Frieden des Landes und Europas zu sichern, da der Sicherheitsschirm des Bündnisses mögliche russische Aggressionen abhält.

Experten zählten jedoch gegenüber Euronews mehrere Gründe auf, warum Kiew der Allianz noch nicht beitreten könne, darunter das Risiko eines größeren Krieges, Kiews mangelnde Vorbereitung und der mögliche Propagandasieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin.