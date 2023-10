Ukraine meldet: Innerhalb eines Tages 900 Gefallene auf russischer Seite

Von euronews

In den Gefechten rund um Awdijiwka vor den Toren der Großstadt Donezk hat die ukrainische Armee eigener Angabe nach einen Vorstoß russischer Einheiten abgewehrt.

In den Gefechten rund um Awdijiwka vor den Toren der Großstadt Donezk hat die ukrainische Armee eigener Angabe nach einen Vorstoß russischer Einheiten abgewehrt. In seinem Lagebericht gab der ukrainische Generalstab an, innerhalb eines Tages fast 900 - so wörtlich - „Eindringlinge" getötet oder verwundet sowie fast 50 Panzer zerstört zu haben.

„Sie erleiden jeden Tag Verluste, weil ihnen gesagt wurde, dass sie Stellung beziehen und sich nicht zurückziehen sollten. Und sie haben sich nicht zurückgezogen. Sie haben hohe Verluste. Ich habe sie nicht gezählt, aber jeden Tag haben sie Verluste", sagt der ukrainische Soldat Yuriy Shtepa.

Putin in Rostow am Don

Der russische Präsident Wladimir Putin stattete in Rostow am Don dem Hauptquartier des Militärbezirkes Süd einen Besuch ab. Er ließ sich vom Leiter des Generalstabs, Valeri Gerasimow, über die Gefechtslage in Kenntnis setzen.