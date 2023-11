Flüchtlinge aus Russland kommen zum letzten offenen Grenzübergang nach Finnland

Ein Teil der Gruppe von Asylbewerbern, die am Samstag am Grenzübergang nach Finnland ankamen. - Copyright EBU

Von euronews mit dpa

Am Samstag kamen 55 Menschen an der Grenze bei Raja-Jooseppi an. Nur dort können sie noch Asylanträge stellen.