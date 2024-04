Finnland will die Grenze zu Russland erstmal nicht wieder öffnen

Von Euronews

Finnland will seine Grenze zu Russland auf unbestimmte Zeit geschlossen halten. Grund dafür ist das hohe Risiko einer von Moskau gesteuerten Migration, so die finnische Regierung.

Finnland will seine Grenze zu Russland auf unbestimmte Zeit geschlossen halten. Das teilt die Regierung in Helsinki mit. Grund dafür ist das hohe Risiko einer von Moskau gesteuerten Migration, so die finnische Regierung. Die nationale Sicherheit und die öffentliche Ordnung seien gefährdet.

Finnland hatte die Grenzschließungen mehrmals verlängert, zuletzt bis zum 14. April. Nun soll die Grenzschließung für unbestimmte Zeit gelten.

Helsinki wirft Russland vor, Flüchtlinge ohne Papiere gezielt an die Grenzübergänge zu bringen, um das EU- und NATO-Land damit vor Probleme zu stellen. Moskau bestreitet die Vorwürfe.

"Bevor man die Grenze öffnen kann, müsste sich die Sicherheitslage deutlich ändern. Die Situation in der Ukraine beeinflusst das sehr stark. In diesem Umfeld, in dem unser östlicher Nachbar uns als Feind betrachtet, finde ich das ziemlich beängstigend" sagt ein junger Mann in Helsinki.

Auch Grenzübergänge für den Seeverkehr geschlossen

"Im Moment sieht es für mich so aus, als würde die Grenze nicht so bald geöffnet werden. Bevor sie wieder geöffnet werden kann, müsste sich eine Menge ändern", sagt auch eine junge Frau befragt nach ihrer Meinung.

Auch mehrere Grenzübergänge für den Seeverkehr sollen ab dem 15. April für die Freizeitschifffahrt geschlossen werden. Das betrifft Haapasaari und die Häfen von Nuijamaa sowie Santio.

Seit dem 15. Dezember sind alle acht finnisch-russischen Landgrenzübergänge für Personen geschlossen. Die Grenze zwischen beiden Ländern ist mehr als 1.300 Kilometer lang.

