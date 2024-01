Von Euronews mit AP

Der Präsident sprach sich für eine Reihe von Maßnahmen aus, darunter Steuersenkungen für die Mittelschicht und das Erlernen der Nationalhymne in der Grundschule.

Emmanuel Macron hat am Dienstag auf einer zweistündigen Pressekonferenz ein "stärkeres Frankreich" versprochen, während die rechtsextreme Partei Rassemblement Nationale in den Umfragen zulegt.

Der französische Präsident machte deutlich, dass er sich auf die Bereiche Recht und Ordnung, Migration und Bildung konzentriert.

Außerdem kündigte Macron ein Reformpaket an, das mithilfe eines Wirtschaftsgesetzes das Wachstum ankurbeln soll und Steuersenkungen für die Mittelschicht vorsieht.

Er sprach sich aber auch für eine Regulierung der Bildschirmzeit von Kindern, Uniformen in öffentlichen Schulen und das Erlernen der Nationalhymne in jungen Jahren aus.

Der 46-jährige versprach "Kühnheit, Tatkraft und Effizienz" für die letzten drei Jahre seiner Präsidentschaft, die bereits von Kontroversen geprägt ist.

"Frankreich soll Frankreich bleiben".

Macrons Rede wurde von Beobachtern als Teil eines Versuchs gesehen, sein Erbe zu stärken und die Dominanz von Marine Le Pens rechtsextremer Rassemblement Nationale vor den Europawahlen herauszufordern.

Er versucht, sich von den umstrittenen Rentenänderungen des letzten Jahres und den jüngsten Einwanderungsgesetzen zu lösen, von denen einige behaupteten, Macron würde sich mit ihnen den Rechtsextremen beugen.

Macron bezeichnete die Rassemblement Nationale vor Reportern als "Partei der Lügen".

Er warnte vor einer "Gefahrenzone", da die Wähler:innen in ganz Europa zunehmend die Rechtsextremen wählen würden.

"Im Grunde ist die Rassemblement Nationale zur Partei der simplen Wut geworden", fügte Macron hinzu. "Daran sollten wir uns nicht gewöhnen."

Macron versprach, dass seine Pläne darauf abzielten, "dass Frankreich Frankreich bleibt".

"Wir müssen die Themen angehen, die die Menschen dazu bringen, für sie zu stimmen", sagte er, und nannte unter anderem die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und eine bessere Kontrolle der Einwanderung.

Wähler:innen mit niedrigem und mittlerem Einkommen waren die Hauptaddressaten in einer Rede, in der er auch versprach, Unternehmen durch den Abbau von Bürokratie zu fördern.

Er erläuterte auch, wie er Frankreichs angeschlagenes Gesundheitssystem erhalten und Veränderungen an den Schulen beschleunigen will. Er sprach sich für Uniformen in öffentlichen Schulen, das Erlernen der Nationalhymne in jungen Jahren und die Ausweitung eines zweiwöchigen Praktikums in Gymnasien aus, um die französischen Werte zu fördern und die Jugend zu ermutigen, sich für die Gemeinschaft einzusetzen.

Da er im Parlament keine Mehrheit hat, deutete Macron an, dass viele der Änderungen ohne neue Gesetze umgesetzt werden könnten.

Frankreich auf der Weltbühne

"Ich habe noch dreieinhalb Jahre im Amt", sagte Macron und beschrieb seine Ambitionen, sowohl das tägliche Leben der Franzosen zu verändern als auch globale Krisen zu bewältigen.

Er versprach, Frankreich "stärker" zu machen, um globale Krisen zu bewältigen, und kündigte an, mehr Langstrecken-Marschflugkörper und Bomben an die Ukraine zu liefern.

Macron schlug auch eine gemeinsame Initiative mit Katar vor, um ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas zu vermitteln, das die Lieferung von Medikamenten an etwa 45 der mehr als 100 israelischen Geiseln, die im Gazastreifen gefangen gehalten werden, ermöglicht.

Frankreichs Staatschef deutete auch an, dass er Wege finden würde, um mit Donald Trump zusammenzuarbeiten, falls dieser eine weitere Präsidentschaft gewinnen sollte.