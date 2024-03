Auch in Transnistrien sollen Bürgerinnen und Bürger bei den russischen Wahlen mitmachen - Copyright Vadim Ghirda/AP

Von Euronews mit AP, EBU

Die Regierung der Republik Moldau hat Russlands Botschafter einbestellt, weil Moskau auch in der Region Transnistrien - ebenso wie in den besetzten Gebieten der Ukraine - Präsidentschaftswahlen abhalten will.