In Russlands Hauptstadt Moskau hat es am Freitagabend einen Angriff in einem Konzertsaal gegeben, danach brach ein Feuer aus.

Dramatische Bilder aus Russlands Hauptstadt Moskau gehen an diesem Freitagend nach der Wiederwahl von Präsident Wladimir Putin am vergangenen Wochenende um die Welt.

In einem Konzertsaal in Moskau sind Schüsse aus automatischen Waffen gefallen. Zuschauerinnen und Zuschauer versuchen, sich in der Crocus City Hall in Sicherheit zu bringen. Wie viele Menschen getötet oder verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Großbrand durch Angriff ausgelöst

Ein offizielles Untersuchungskomitee erklärte, es habe eine strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, sagte aber nicht, wer hinter dem Anschlag stecken könnte.

Mehrere bewaffnete Männer waren offenbar am Freitag in die große Konzerthalle am Rande Moskaus eingedrungen und hatten mehrere Personen getötet und verletzt. Ein Großbrand wurde ausgelöst.

Angriff auf Crocus City Hall in Moskau Dmitry Serebryakov/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Zahlreiche Sicherheitskräfte sind um die Crocus City Hall herum postiert.

"False Flag" des Kreml?

Russland-Kenner vermuten aber auch, dass es sich um eine sogenannte "False Flag"-Operation des Kreml handeln könnte, mit der der Zusammenhalt der Russen und Russinnen bestärkt werden solle.