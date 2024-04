Tausende vor Hochwasser in Südsibirien in Sicherheit gebracht

Allein in Kurgan sind 3.000 Menschen in Sicherheitgebracht worden. Auch in benachbarten Regionen haben die Behörden Evakuierungen angeordnet. Die Pegelstände übersteigen die Höchstmarken, die vor 30 Jahren aufgestellt wurden.

Aufgrund des Hochwassers des Tobol haben die Behörden rund 3000 Einwohner der südrussischen Stadt Kurgan in Sicherheit gebracht.

Der Tobol entspringt im benachbarten Kasachstan, das von den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten heimgesucht wird.

In Kurgan wurde am Donnerstag ein Höchststand von 10,15 Metern erreicht und damit der vor genau 30 Jahren aufgestellten Rekord (10,06 m) übertroffen. Am Samstag begann der Wasserstand langsam zu sinken, doch die Behörden warnen vor weiteren Überschwemmungen. Die Flutwelle bewegt sich weiter flussabwärts, und der eigentliche Höhepunkt wird in den kommenden Tagen erwartet.

Die Menschen in der Region Kurgan helfen den Rettungskräften beim Bau neuer Staudämme und bei der Stärkung bestehender Staudämme. Rettungsdienste warnen die Menschen eindringlich davor, ihre überschwemmten Häuser mit Booten zu besichtigen und zu überprüfen, da es bereits mehrere Fälle gab, in denen Boote mit Trümmern im Wasser kollidierten.

Aus benachbarten Regionen wurden 120 Polizisten nach Kurgan verlegt, um während der Evakuierung für Ordnung zu sorgen.

Über fünftausend Grundstücke wurden in der Region überschwemmt.

Der Wasserstand des Ischim, der durch die benachbarte Region Tjumen fließt, ist in nur 24 Stunden um über 2 Meter gestiegen.

In der Region Tjumen wurden mehr als 3.000 Menschen in Sicherheit gebracht, davon 418 in provisorische Unterbringungszentren.

In der Region Ischim wurden die Dämme in den Dörfern Kasanskoje und Ognewo verstärkt.

In der Region Orenburg sind über 17.000 Menschen von der Evakuierung betrtoffen.