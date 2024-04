Russisches Gericht verlängert Haft von russisch-amerikanischer Journalistin

AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alsu Kurmasheva, Redakteurin des von der US-Regierung finanzierten tatarisch-baschkirischen Dienstes von Radio Free Europe/Radio Liberty - Copyright AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Alsu Kurmasheva, Redakteurin des von der US-Regierung finanzierten tatarisch-baschkirischen Dienstes von Radio Free Europe/Radio Liberty - Copyright AP/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Von Euronews mit AP

Ein Gericht in Russland hat am Montag angeordnet, dass die inhaftierte russisch-amerikanische Journalistin Alsu Kurmasheva zwei weitere Monate in Haft bleiben muss, bis ihr der Prozess gemacht wird.