Die Schweiz will den Frieden in der Ukraine dauerhaft wiederherstellen. Deshalb organisiert die schweizerische Regierung im Juni einen Friedensgipfel zur Ukraine. Doch Russland weigert sich, daran teilzunehmen.

Um den Frieden in der Ukraine dauerhaft wiederherzustellen, organisiert die Schweizer Regierung vom 15. bis 16. Juni eine zweitägige Ukraine-Konferenz. Mehr als 100 Länder werden zu dem Treffen erwartet.

Die Schweiz hatte darauf gehofft, dass Russland sich an den Friedensbemühungen beteiligen würde. Doch Moskau will nicht an der Konferenz teilnehmen.

Ein Friedensprozess kann nicht ohne Russland stattfinden. Ignazio Cassis Außenminister der Schweiz

"Ein Friedensprozess kann nicht ohne Russland stattfinden, auch wenn es beim ersten Treffen nicht dabei sein wird", sagte Ignazio Cassis, Schweizer Außenminister.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow teilte mit, dass künftige Verhandlungen zur Beendigung der Kämpfe in der Ukraine nur dann erfolgreich sein könnten, wenn sie die Interessen Moskaus berücksichtigten.

Erster Schritt in Richtung Frieden

"Wir werden das Friedensabkommen nicht auf dieser Konferenz unterzeichnen", sagte Viola Amherd, Bundespräsidentin der Schweiz. Sie bezeichnete das Treffen als "ersten Schritt" in einem Prozess für einen dauerhaften Frieden in der Ukraine.

"Die Schweiz wird die Ukraine weiterhin auf dem Weg zu einem gerechten und dauerhaften Frieden unterstützen", schrieb sie auf X, ehemals Twitter.

Schweden für EU-Beitritt der Ukraine

Der schwedische Außenminister Tobias Billström hat der Ukraine Unterstützung für den EU-Beitritt zugesichert.

Eine einzigartige, nordisch-baltische Initiative zur Unterstützung des EU-Beitritts der Ukraine. Tobias Billström Schwedischer Außenminister

"Trotz des russischen Vormarschs arbeiten die Ukraine und Moldau weiterhin auf einen EU-Beitritt hin. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir diesen Kurs beibehalten. Ich bin daher sehr froh und stolz, heute hier in Visby zu sein und gemeinsam mit meinen Amtskollegen eine einzigartige, nordisch-baltische Initiative zur Unterstützung des EU-Beitritts der Ukraine zu starten", sagte Tobias Billström, schwedischer Außenminister.

Indes hat US-Präsident Joe Biden den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida im Weißen Haus empfangen, um die chinesischen Militäraktionen im Pazifik zu besprechen. Japan befürchtet, Ostasien könne "die Ukraine von morgen" sein.

Derweil gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Bei einem russischen Angriff auf Lyptsi in der Region Charkiw, etwa 10 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt, sind drei Menschen getötet worden. Mindestens zwei weitere wurden verletzt, wie örtliche Behörden mitteilten. Fast ein Viertel der Stadt Charkiw sei verbrannt, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.