Von Associated Press

Die Bekanntgabe der Krebsdiagnose des britischen Königs hat viele Menschen im Vereinigten Königreich schockiert. Hier erfahren Sie, was wir über die gesundheitliche Vergangenheit von Charles III. wissen.

Die Ankündigung vom Montag, dass bei König Charles III. Krebs diagnostiziert wurde, war für viele Brit:innen ein Schock, zumal der 75-jährige Monarch im Allgemeinen seit Jahren bei guter Gesundheit ist.

Die Palastbeamten gaben nicht an, welche Art von Krebs der König hat oder wie ernst sein Zustand ist. Sie sagten lediglich, dass der Krebs während der jüngsten Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer vergrößerten Prostata entdeckt wurde, es sich aber nicht um Prostatakrebs handelt.

Charles hat mit regelmäßigen Behandlungen begonnen und wird seine öffentlichen Auftritte verschieben, so die Behörden.

Hier ein Blick auf die gesundheitliche Vorgeschichte von Charles, von der Erkrankung an COVID-19 bis hin zu einer Reihe von Verletzungen, die er sich im Laufe der Jahrzehnte beim Polospielen und Jagen zugezogen hat.

Prostata-Behandlung

Charles wurde vor einer Woche aus einem privaten Londoner Krankenhaus entlassen, nachdem er sich einer Behandlung wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen hatte.

Offiziell hieß es, der Zustand sei gutartig, doch der König sagte Termine ab und wurde aufgefordert, sich vor dem Eingriff zu schonen.

Eine vergrößerte Prostata ist bei Männern über 50 Jahren weit verbreitet und betrifft Tausende von Männern im Vereinigten Königreich. Die Erkrankung beeinträchtigt das Wasserlassen und stellt in der Regel keine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit dar. Es handelt sich nicht um Krebs und führt auch nicht zu einem erhöhten Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken.

Nach Angaben des Palastes hat der König Einzelheiten über seine Erkrankung bekannt gegeben, um andere Männer zu ermutigen, ihre Prostata untersuchen zu lassen, wie es die Gesundheitsbehörden empfehlen.

COVID

Charles hatte zweimal COVID-19, aber beide Male litt er nach offiziellen Angaben nur unter leichten Symptomen.

Das erste Mal war im März 2020, als er sich zu Hause in Schottland isolierte. Das war zu Beginn der Pandemie im Vereinigten Königreich, und es gab noch keine Impfstoffe.

Er blieb bei guter Gesundheit, obwohl er eine Zeit lang seinen Geschmacks- und Geruchssinn verlor. Charles sprach später von der "seltsamen, frustrierenden und oft beängstigenden" Erfahrung, während der Abriegelung von Freunden und Familie getrennt zu sein.

Charles infizierte sich im Februar 2022 ein zweites Mal mit dem Coronavirus. Zu diesem Zeitpunkt war er dreifach geimpft worden.

Sportverletzungen

Charles war ein begeisterter Polospieler und erlitt im Laufe der Jahre beim Sport eine Reihe von Verletzungen.

Im Jahr 1980 wurde er während eines Polospiels in Windsor von seinem Pferd geworfen und getreten, die Wunde musste mit sechs Stichen an der Wange genäht werden.

In den 1990er Jahren musste er sich mehreren Operationen unterziehen, nachdem er sich bei einem Sturz während eines Polospiels den rechten Arm gebrochen und bei einem anderen Spiel das linke Knie verletzt hatte.

Im Jahr 2001 verlor er das Bewusstsein und musste in einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden, als sein Pferd ihn während eines Polospiels, das er mit seinen Söhnen Prinz William und Prinz Harry bestritt, abwarf.

Charles erlitt auch verschiedene Verletzungen bei Jagdunfällen. Er brach sich eine Rippe, als er 1998 von seinem Pferd stürzte, und 2001 brach er sich bei einem weiteren Sturz einen kleinen Knochen in der Schulter.

Nach mehr als 40 Jahren zog er sich 2005 vom Polospiel zurück.

Wurstfinger

Über die geschwollenen "Wurstfinger" von Charles wird seit langem spekuliert. Manche vermuten, dass sie auf Flüssigkeitsansammlungen, Arthritis oder andere Erkrankungen zurückzuführen sind.

Ob die geschwollenen Finger auf eine gesundheitliche Störung zurückzuführen sind, bleibt ungeklärt, aber Charles hat mehr als einmal scherzhaft auf sie hingewiesen.

In einer BBC-Dokumentation über die Krönung von Charles war der König zu sehen, wie er seinen Sohn Prinz William beruhigte, als dieser Schwierigkeiten hatte, eine der zeremoniellen Roben anzulegen. Er sagte scherzhaft zu William, er solle sich keine Sorgen machen, denn "du hast keine Wurstfinger wie ich".

Kleinere Behandlungen

Charles hat sich im Laufe der Jahre weiteren kleineren medizinischen Behandlungen unterzogen.

Im Jahr 2008 wurde ihm in einem kleinen Routineeingriff eine nicht krebsartige Wucherung auf dem Nasenrücken entfernt.

Im Jahr 2003 wurde er in einem Privatkrankenhaus an einem Leistenbruch oder Hernie operiert, und als er am nächsten Tag entlassen wurde, scherzte er vor wartenden Reportern: "hernia today, gone tomorrow" (Heute Hernie, morgen dort).

Charles, der an einer degenerativen Bandscheibe an der Basis seiner Wirbelsäule leidet, hat auch über seine Rückenschmerzen gesprochen. Es ist bekannt, dass er auf königlichen Reisen ein Kissen mit sich führt, und bei Staatsbanketten im Buckingham-Palast wird gewöhnlich ein Samtkissen auf seinen Stuhl gelegt.

In seinen Memoiren "Spare" erwähnt Prinz Harry über die Übungen, die Charles zu Hause macht, um seine "ständigen" Nacken- und Rückenschmerzen in Schach zu halten.