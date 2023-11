Kanonenschüsse, Tanztee, Tafel und ein Anruf von Harry: König Charles wird 75

Von Euronews mit AFP/DPA

Der Tag soll mit einem privaten Abendessen im Kreise seiner engsten Vertrauten enden, erneut ohne seinen jüngsten Sohn Harry, der sich mit seiner Frau Meghan und ihren beiden Kindern im Exil in Kalifornien aufhält.

WERBUNG

Mit öffentlichen Glückwunschbekundungen und Kanonensalut haben die Briten am Dienstag den 75. Geburtstag von König Charles III. begangen.

Im Londoner Green Park wurden zu Ehren des Königs mittags 41 Kanonenschüsse abgefeuert. Weiteren Kanonensalut gab es am Nachmittag am Tower.

Der im Mai gekrönte Monarch, der sich in Öffentlichkeit gern als engagierter viel beschäftigter Royal präsentiert, markiert seinen runden Geburtstag mit einem vollen Terminkalender.

Der offizielle Geburtstagsmarathon begann schon am Montag mit einem "Afternoon Tea", einem Tanztee mit Riesenkuchen in den Gärten von Highgrove im Westen Englands, wo Charles III einen Bio-Bauernhof betreibt. Besagte Gäste waren im Losverfahren ausgewählte Einheimische, sallesamt Jahrgang 1948, ebenso wie er.

Am Nachmittag war im Buckingham-Palast ein Empfang mit 400 eingeladenen Krankenschwestern und Hebammen geplant, um das 75-jährige Bestehen des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS zu feiern, eine von den Briten geschätzte Institution, die allerdings in einer tiefen Krise steckt.

Der Monarch und seine Frau Königin Camilla (76) besuchten am Dienstag auch ein Tafelprojekt, das Charles anlässlich seiner Krönung ins Leben gerufen hatte, "The Coronation Food Project".

Charles älterer Sohn Prinz William und seine Frau Kate (beide 41) gratulierten mit einem Post auf X (vormals Twitter) und posteten mehrere Fotos, die beispielsweise Charles und William beim Skiurlaub in den Bergen zeigten.

Auf einem anderen Bild waren William und Kate zusammen mit ihren Kindern und dem Königspaar auf dem Balkon des Buckingham-Palasts zu sehen. Dazu schrieben sie: "Wir wünschen seiner Majestät dem König einen sehr schönen 75. Geburtstag!"

Der Tag soll mit einem privaten Abendessen im Kreise seiner engsten Vertrauten enden, erneut ohne seinen jüngsten Sohn Harry, der sich mit seiner Frau Meghan und ihren beiden Kindern im Exil in Kalifornien aufhält.

Der 39-jährige Herzog, der in den letzten Monaten harte Worte für seinen Vater und seinen älteren Bruder William gefunden hat, wollte laut BBC per Telefon seine Glückwünsche an den König richten.