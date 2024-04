Von EBU mit AP

In Schweden hat es eine weitere tödliche Schießerei gegeben. Der Regierungschef sagt: "Eine weitere Grenze wurde überschritten".

Ein 39-jähriger Pole ist am Mittwochabend, den 10. April, nach einer Konfrontation mit einer Gruppe Jugendlicher in Stockholm erschossen worden. Die Nationalität des Mannes wurde am Donnerstag von seinem Schwager gegenüber der Polnischen Presseagentur (PAP) bestätigt.

Der Vorfall ereignete sich, als der Mann und sein 12-jähriger Sohn auf dem Weg zu einem Schwimmbad im Stockholmer Stadtteil Skarholmen waren. Berichten zufolge trafen sie in einer Unterführung auf eine Gruppe Jugendlicher, was zu einem verbalen Schlagabtausch zwischen dem Mann und den Teenagern führte. Die Situation eskalierte und endete in einem tödlichen Schuss: Der Mann wurde vor den Augen seines Sohnes erschossen.

Regierungschef zeigt sich entsetzt

Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson sagte am Ort des Geschehens: "Das ist eine Art unmenschliches, animalisches Verhalten. Das können wir einfach nicht zulassen."

"Viele empfinden enorme Wut"

Der Ministerpräsident sagt auch: "Ich habe mit vielen Menschen hier gesprochen, und viele empfinden starke Traurigkeit, Verzweiflung, aber auch eine enorme Wut. Und nicht zuletzt gegen euch Politiker. Sie denken, ihr kommt hierher und sagt nette Worte und ihr kommt, wenn Wahlen sind, aber sie denken, dass nicht genug passiert. Was wollen Sie denen sagen, die das so empfinden?"

Und er zeigte Verständnis für die Reaktionen: "Erstens verstehe ich die Wut sehr gut. Es gibt keine andere menschliche Reaktion als diese. Aber ich möchte auch sagen, dass ich hierher gekommen bin, um meinen Respekt für die Gespräche mit den Angehörigen zu zeigen, aber auch um ihnen zu sagen, was wir jetzt tun. Wir tun jetzt alles, was wir gesagt haben, dass wir es tun würden, und alles, was erforderlich ist. Wir tun es mit Nachdruck. Wir tun es mit der Geschwindigkeit, die die Verfassung zulässt. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, so dass einige Leute meinen, wir seien zu hartnäckig. Aber wir tun das alles, und ich bin entschlossen. Das Problem wird gelöst werden, aber wir dürfen jetzt nicht zögern. Wir werden jetzt alles tun, was nötig ist, um diese Mörder zu stoppen, die das Leben so vieler Menschen zerstören."