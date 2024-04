Sechs Tote nach Explosion in Wasserkraftwerk im Norden Italiens

Von Euronews

Nach der Explosion im Wasserkraftwerk am Suvianasee steigt die Zahl der Toten auf sechs. Die Gewerkschaften protestieren: Sind mangelnde Sicherheitsvorkehrungen Schuld an der Katastrophe?

Nach der Explosion im Wasserkraftwerk am Suviana-See im Norden Italiens ist die Zahl der Toten auf sechs gestiegen. In Bologna haben unterdessen mehrere Gewerkschaften in Reaktion auf das Unglück einen Generalstreik ausgerufen. Sie fordern bessere Sicherheitsvorkehrungen am Arbeitsplatz. (Tausende von Arbeitnehmenden und Politikern marschierten durch das Zentrum der Stadt.) Auch in anderen italienischen Städten wie Turin, Neapel und Perugia gab es Proteste.

Die gewaltige Explosion am Dienstag erschütterte die Anlage etwa 40 Meter unter dem Wasserspiegel während Testarbeiten. Die Detonation führte zu Überschwemmungen und dem Einsturz eines Teils der neunstöckigen unterirdischen Gebäude.