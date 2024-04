Möglicher Anschlag auf Selenskyj – Polen nimmt Mann fest

Von Euronews

Die polnische Polizei soll einen mutmaßlichen Beteiligten an einem geplanten Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhaftet haben.

Die polnische Polizei soll einen mutmaßlichen Beteiligten an einem geplanten Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verhaftet haben. Wie unter anderem die polnische Nachrichtenseite "tvn24" unter Berufung auf die polnische Staatsanwaltschaft berichtet, soll der Mann russischen Spezialkräften bei der Planung eines Anschlags gegen Selenskyj geholfen haben.

Pawel K. sei bereit gewesen, Informationen über die Flughafensicherheit an russische Agenten weiterzugeben. Er wurde am Mittwoch in Polen verhaftet. Er habe dem russischen Militärgeheimdienst bei einem mutmaßlichen Komplott zur Ermordung des ukrainischen Präsidenten helfen wollen, so die polnische Staatsanwaltschaft am Donnerstag.

In einer Erklärung der polnischen Staatsanwaltschaft hieß es, der Mann habe den Kontakt zu Russen gesucht, die direkt in den Krieg in der Ukraine verwickelt sind. Er habe detaillierte Informationen über den Flughafen Rzeszow-Jasionka im Südosten Polens nahe der Grenze zur Ukraine weitergeben wollen. der das Tor für internationale militärische und humanitäre Lieferungen für die Ukraine ist. Der Flughafen steht unter der Kontrolle der US-Truppen.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu acht Jahre Gefängnis, heißt es in der Erklärung.

Das EU-Mitglied Polen hat die benachbarte Ukraine und Selenskyj bei der Abwehr der seit mehr als zwei Jahren andauernden russischen Aggression tatkräftig unterstützt.