Ein starkes Erdbeben an der östlichen Küste von Kyushu, der südlichen Hauptinsel Japans löst Tsunami-Warnung aus. Die Behörden fordern die Menschen auf, sich der Küste fernzuhalten. Zunächst wurden keine schweren Schäden gemeldet.

Ein starkes Erdbeben hat am Donnerstag die Südküste Japans erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Die Bewohner sind aufgefordert, sich von der Küste fernzuhalten. Neun Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen leicht. Es gibt bisher keine Berichte über größere Schäden.

Nach Angaben der japanischen Wetterbehörde hatte das Beben eine Stärke von 7,1 und ereignete sich in den Gewässern vor der Ostküste der südlichen Hauptinsel Kyushu in einer Tiefe von etwa 30 Kilometern.

Am stärksten erschütterte das Beben die Stadt Nichinan und nahe gelegene Gebiete in der Präfektur Miyazaki auf der Insel Kyushu.

Nach Angaben der Behörde wurden etwa eine halbe Stunde nach dem Beben an Teilen der Südküste Kyushus und der nahe gelegenen Insel Shikoku Tsunamiwellen von bis zu 50 Zentimetern Höhe gemessen. Die Tsunami-Warnung wurde für die meisten Küstenabschnitte mit Ausnahme der Präfektur Miyazaki wieder aufgehoben.

Erdbebenvorsorge muss überprüft werden

Seismologen der Behörde hielten eine Dringlichkeitssitzung ab, um zu analysieren, ob das Beben den nahe gelegenen Nankai-Trog, die Quelle früherer verheerender Erdbeben, beeinflusst hatte. Später gaben sie die Einschätzung ab, dass das Potenzial für ein künftiges Beben in dem Gebiet zwischen Kyushu und Zentraljapan höher ist als zuvor vorhergesagt. Die Behörde erklärte, sie werde die Bewegungen der Platten in der Nähe des Nankai-Trogs weiterhin genau beobachten.

Tsunami-Warnung beim japanischen Sender NHK

Das bedeutet zwar nicht, dass die Gefahr eines großen Bebens in naher Zukunft unmittelbar bevorsteht. Die Anwohner an den Küsten entlang des Troges - der sich über eine Länge von etwa 500 Kilometern erstreckt - wurden allerdings dringend aufgefordert, ihre Erdbebenvorsorge zu überprüfen, so der Seismologe Naoshi Hirata von der Universität Tokio, Mitglied eines Expertengremiums, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit JMA-Beamten.

Es bestehe eine 70- bis 80-prozentige Chance, dass in den nächsten 30 Jahren ein Beben der Stärke 8 oder 9 vom Nankai-Trog ausgehe, sagte Hirara und fügte hinzu, dass das Beben vom Donnerstag diese Wahrscheinlichkeit erhöhe, auch wenn der Zeitpunkt oder der genaue Ort nicht vorhergesagt werden könne.

Starke Nachbeben erwartet

Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz teilte mit, dass bei dem Beben am Donnerstag in Miyazaki und dem benachbarten Kagoshima neun Menschen verletzt wurden, die meisten von ihnen leicht, als sie herunterfielen oder von Gegenständen getroffen wurden.

Der leitende Kabinettssekretär Yoshimasa Hayashi sagte, dass die Beamten mögliche Verletzungen oder ernsthafte Schäden untersuchen, obwohl keine unmittelbaren Schäden gemeldet wurden. Er forderte die Bewohner der betroffenen Region auf, sich von der Küste fernzuhalten.

Shigeki Aoki, Beamter der JMA-Abteilung für Seismologie, warnte, dass es noch etwa eine Woche lang zu starken Nachbeben kommen könnte.

Leichte Schäden am Flughafen Miyazaki

Der japanische Fernsehsender NHK berichtete, dass auf dem Flughafen Miyazaki in der Nähe des Epizentrums Fensterscheiben zu Bruch gegangen seien. Die Start- und Landebahn des Flughafens wurde vorübergehend für Sicherheitsüberprüfungen geschlossen.

NHK zeigte Dutzende Menschen, die sich in einem ausgewiesenen Evakuierungsgebiet auf einer Anhöhe versammelten. In Osaki in der benachbarten Präfektur Kagoshima stürzten Betonwände ein und ein Holzhaus wurde beschädigt, es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet.

Die Atomaufsichtsbehörde erklärte, dass alle zwölf Kernreaktoren auf Kyushu und Shikoku, darunter drei, die derzeit in Betrieb sind, weiterhin sicher seien. Erdbeben in Gebieten mit Kernkraftwerken sind ein großes Problem, seit ein massives Erdbeben und ein Tsunami im März 2011 die Atomkatastrophe von Fukushima auslösten.

Japan liegt auf dem pazifischen "Feuerring", einer Linie seismischer Verwerfungen, die den Pazifischen Ozean umgibt, und ist eines der am stärksten erdbebengefährdeten Länder der Welt. Bei einem Erdbeben am 1. Januar in Japans nordzentraler Region Noto kamen mehr als 240 Menschen ums Leben.