Irans oberster Führer, Ayatollah Ali Khamenei, rief in seinen sorgfältig formulierten Äußerungen zum israelischen Angriff auf sein Land nicht zu Vergeltungsmaßnahmen auf.

"Die bösen Taten des israelischen Regimes vor zwei Nächten sollten weder übertrieben noch heruntergespielt werden", sagte Khamenei. "Die Fehleinschätzungen des israelischen Regimes müssen gestoppt werden. Es ist wichtig, ihnen die Stärke, den Willen und die Initiative der iranischen Nation und ihrer Jugend vor Augen zu führen."

Seine Äußerungen deuten darauf hin, dass der Iran seine Reaktion auf den Angriff sorgfältig abwägt. Das iranische Militär hat bereits erklärt, ein Waffenstillstand im Gazastreifen oder im Libanon habe Vorrang vor einem Vergeltungsangriff auf Israel, obwohl iranische Beamte auch gesagt haben, sie behielten sich das Recht vor, zu reagieren.

Khamenei fügte hinzu, dass "es den Behörden obliegt, zu entscheiden, wie sie die Macht und den Willen des iranischen Volkes gegenüber dem israelischen Regime zum Ausdruck bringen und Maßnahmen ergreifen, die den Interessen dieser Nation und dieses Landes dienen".

Trump und Harris reagieren auf Kundgebungen

Der ehemalige Präsident Donald rump und seine Wahlkampfgegnerin, die Vizepräsidentin Kamala Harris, reagierten bei ihren jeweiligen Kundgebungen kurz auf den Angriff, wenngleich ihre Töne sehr unterschiedlich waren.

"Israel greift an - wir haben einen Krieg, und sie ist auf einer Party", sagte Trump am Freitag auf einer Kundgebung in Michigan, während Harris in Texas eine Veranstaltung mit Beyoncé abhielt.

Harris rief unterdessen zu einer "Deeskalation und nicht zu einer Eskalation der Aktivitäten in dieser Region" auf.

"Ich bin der festen Überzeugung, und wir als Vereinigte Staaten sind der festen Überzeugung, dass der Iran seine Aktivitäten in Bezug auf die Bedrohung, die er für die Region darstellt, einstellen muss, und wir werden Israel immer gegen jegliche Angriffe des Iran verteidigen", sagte sie vor Reportern in Michigan.

Israelische Angriffe im nördlichen Gazastreifen gehen weiter

Bei israelischen Angriffen auf den nördlichen Gazastreifen wurden am späten Samstag mindestens 22 Menschen getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Nach Angaben palästinensischer Behörden geht die israelische Offensive in dem schwer getroffenen und isolierten Norden in die dritte Woche und Hilfsorganisationen sprechen von einer humanitären Katastrophe.

Der Notdienst des Gaza-Gesundheitsministeriums teilte mit, dass sich unter den 22 Toten, die bei den Angriffen auf mehrere Häuser und Gebäude in der Stadt Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens getötet wurden, 11 Frauen und zwei Kinder befinden. Weitere 15 Menschen seien verwundet worden, und die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen. Sie nannte die Namen der Getöteten, die zumeist aus drei Familien stammten.

Das israelische Militär erklärte, es habe einen präzisen Angriff auf militante Kämpfer in einem Gebäude in Beit Lahiya durchgeführt und Maßnahmen ergriffen, um eine Verletzung von Zivilisten zu vermeiden. Es bestritt, dass es sich um "von den Medien veröffentlichte Zahlen" gehandelt habe, ohne diese näher zu erläutern oder Beweise für seine Darstellung zu liefern.

Israel führt seit dem 6. Oktober eine massive Luft- und Bodenoffensive im nördlichen Gazastreifen durch und behauptet, dass sich dort militante Hamas-Kämpfer neu formiert hätten. Hunderte von Menschen wurden getötet, und Zehntausende von Palästinensern sind im Rahmen der jüngsten Vertreibungswelle in dem seit einem Jahr andauernden Krieg nach Gaza-Stadt geflohen.

Hilfsorganisationen haben vor einer katastrophalen Lage im nördlichen Gazastreifen gewarnt, der das erste Ziel der israelischen Bodenoffensive war und bereits die schwersten Zerstörungen des Krieges erlitten hatte. Israel hat in den letzten Wochen den Zugang zu grundlegender humanitärer Hilfe stark eingeschränkt, und die drei verbliebenen Krankenhäuser im Norden - von denen eines am Wochenende überfallen wurde - werden nach eigenen Angaben von einer Welle von Verwundeten überschwemmt.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte am Samstag, dass die anhaltenden israelischen Evakuierungsbefehle und die Beschränkungen für den Zugang zu lebenswichtigen Hilfsgütern in den Norden die Zivilbevölkerung in "schreckliche Umstände" gebracht hätten.

"Viele Zivilisten sind derzeit nicht in der Lage, sich zu bewegen, da sie durch Kämpfe, Zerstörung oder physische Einschränkungen eingeschlossen sind und nicht einmal Zugang zu medizinischer Grundversorgung haben", hieß es.