Europäische Staats- und Regierungschefs gratulieren Trump

Am Mittwochmorgen überschlugen sich die Reaktionen jenseits des Atlantiks, als Donald Trump die Bühne in Florida betrat, um seinen Wahlsieg zu verkünden.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán war der erste, der Trump zum "größten Comeback in der politischen Geschichte der USA" gratulierte und dies in einem Beitrag auf X einen "dringend benötigten Sieg für die Welt" nannte.

Ihm folgte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die in einem Twitter-Beitrag erklärte, die USA und die EU seien „mehr als nur Verbündete“.

Der französische Präsident Emmanuel Macron postete im selben sozialen Netzwerk: "Herzlichen Glückwunsch, Präsident Donald Trump".

"Bereit, zusammenzuarbeiten, wie wir es vier Jahre lang getan haben. Mit Ihren und meinen Überzeugungen. Mit Respekt und Ehrgeiz. Für mehr Frieden und Wohlstand", fügte Macron hinzu.

Scholz betont deutsch-amerikanische Zusammenarbeit

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz betonte in seiner Glückwunschbotschaft, dass Deutschland und die USA erfolgreich zusammengearbeitet hätten und dies auch weiterhin tun werden.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj meldete sich kurz nach Trumps Siegesrede in den sozialen Medien zu Wort.

"Ich schätze das Engagement von Präsident Trump für den Ansatz 'Frieden durch Stärke' in globalen Angelegenheiten. Dies ist genau das Prinzip, das einen gerechten Frieden in der Ukraine praktisch näher bringen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir es gemeinsam in die Tat umsetzen werden", so Selenskyj.

Trump hat bereits angekündigt, dass er die Militärhilfe für die Ukraine, die im dritten Jahr gegen die russische Invasion kämpft, kürzen werde. Dennoch erklärte der ukrainische Staatschef, Kiew sei "an der Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit interessiert, die unseren beiden Nationen zugute kommen wird", und fügte hinzu, er freue sich auf ein persönliches Treffen mit Trump.

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer gratulierte dem republikanischen Kandidaten und ehemaligen Präsidenten und fügte hinzu, dass Washington ein wichtiger Partner für die europäische Alpennation sei: "Wir freuen uns darauf, unsere transatlantischen Beziehungen weiter auszubauen und zu stärken, um die globalen Herausforderungen gemeinsam erfolgreich anzugehen."

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni schrieb, Italien und die Vereinigten Staaten seien „Schwester“-Nationen, die durch ein unerschütterliches Bündnis verbunden seien.

Auch der serbische Präsident Aleksandar Vučić gratulierte Trump in den sozialen Medien: "Wir stellen uns gemeinsam den vor uns liegenden ernsten Herausforderungen. Serbien ist entschlossen, mit den USA für Stabilität, Wohlstand und Frieden zusammenzuarbeiten", schrieb Vučić auf seinem offiziellen Instagram-Account.

In den USA begannen Trumps Verbündete - schon bevor er die für den Sieg notwendigen 270 Wahlleute erhalten hatte - damit, ihm zu seiner zweiten Amtszeit zu gratulieren.

Robert F. Kennedy Jr., von dem Trump gesagt hatte, er könnte sich eine Rolle in seiner Regierung sichern, bezeichnete Trumps Sieg als "historisch". "Lassen Sie uns das Land zusammenbringen und Amerika wieder gesund machen", fügte er hinzu.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy lobte Trump und seinen Vizepräsidentschaftskandidaten JD Vance mit den Worten: "Ihr historischer Sieg ist ein Gewinn für uns alle."

Prominente Demokraten haben sich noch nicht zu Trumps Sieg geäußert.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte und unsere Journalisten arbeiten an weiteren Updates.