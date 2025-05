Donald Trump gewinnt die US-Präsidentenwahl - Harris sagt Auftritt ab

Von Euronews

WERBUNG

Nach einer Nacht, in der er die Erwartungen dramatisch übertroffen hat, ist Donald Trump der Gewinner der US-Präsidentenwahl. Mit den Stimmen aus dem Swing State Wisconsin hat der Republikaner Trump die erforderliche Mehrheit an Wahlleuten erreicht und seinen Sieg besiegelt.

Auch in den umkämpften Staaten Pennsylvania, Georgia und North Carolina hat Trum zuvor gewonnen. Pennsylvania, einer der am knappsten gewonnenen Staaten sowohl 2016 als auch 2020, wurde allgemein als ein Staat angesehen, den Harris unbedingt gewinnen muss.

Während des gesamten Wahlkampfs ist Harris' Organisationsteam von einem knappen Sieg aussgegangen und hat massive Akquisitions- und Mobilisierungsbemühungen unternommen. Es wurde erwartet, dass Trump bei den puertoricanischen Wählern an Boden verlieren würde. Die Daten der Exit Polls zeigten jedoch, dass der ehemalige Präsident seit der letzten Wahl bei der gesamten lateinamerikanischen Bevölkerung des Bundesstaates besser abgeschnitten hat - ein Muster, das sich als landesweiter Trend erwiesen hat.

Kamala Harris konnte sich erwartungsgemäß in einer Reihe von Bundesstaaten durchgesetzt, in New York, Massachusetts und Illinois. Mit Harris unterliegt erneut eine Kandidatin der Demokraten, die als erste Frau ins Weiße Haus einziehen wollte, gegen Trump, 2016 war es Hillary Clinton, die gegen ihn verlor. Ein Auftritt von Harris bei der Wahlparty der Demokraten in Washington wurde abgesagt.