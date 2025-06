WERBUNG

Internationale Reaktionen gingen auch am Mittwoch weiter, als lang vertriebene Bewohner Südlibanons nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz in ihre Heimat zurückkehrten.

Tausende kehrten in die libanesische Stadt Tyrus zurück, darunter auch Soldaten der libanesischen Armee, wie lokale Berichte zeigen.

Das am Dienstagabend von Israel genehmigte und von den USA und Frankreich vermittelte Abkommen trat am Mittwoch in Kraft und könnte über ein Jahr grenzüberschreitender Kämpfe in Südlibanon beenden. Es sieht einen zunächst zweimonatigen Waffenstillstand vor, bei dem die Hisbollah ihre bewaffnete Präsenz im Süden aufgeben und israelische Truppen auf ihre Seite der Grenze zurückkehren müssen.

Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot hob am Mittwoch die besondere Rolle seines Landes bei der Vermittlung hervor: "Ohne Frankreich, mit seinen alten und engen Beziehungen zum Libanon, wäre ein solcher Waffenstillstand nicht möglich gewesen."

Der britische Premierminister Keir Starmer nannte den Waffenstillstand im Parlament "längst überfällig" und betonte: "Wir müssen diese Chance nutzen, um Vertrauen aufzubauen, Spannungen abzubauen und auf einen umfassenderen Waffenstillstand hinzuwirken."

Auch China begrüßte den Fortschritt. Außenministeriums-Sprecherin Mao Ning rief dazu auf, weiter zusammenzuarbeiten, um "so bald wie möglich einen umfassenden und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu fördern."

Gaza bleibt ein ungelöstes Problem

Das Abkommen bringt Erleichterung für viele im Nahen Osten, die in den letzten Jahren unter den Kämpfen litten. Gleichzeitig bleibt die Sorge bestehen, dass es den weitaus tödlicheren Krieg in Gaza, der seit Oktober 2023 andauert, nicht lösen wird.

US-Präsident Joe Biden betonte, dass er einen erneuten Vorstoß unternehmen werde, um auch im Gazastreifen eine Waffenruhe zu erreichen. "Wir werden alles daran setzen, Geiseln zu befreien und den Krieg zu beenden – ohne Hamas an der Macht", schrieb Biden auf X.

In Gaza eskalierte der Konflikt nach dem Angriff der Hamas auf den Süden Israels, bei dem 1.200 Menschen getötet wurden. Hisbollah hatte damals ihre Angriffe auf Israel begonnen, sich nun jedoch mit dem Waffenstillstand aus den Kämpfen zurückgezogen. Israel warnte, dass es jede Verletzung des Abkommens "mit voller Unterstützung der USA" entschieden beantworten werde.