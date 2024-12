Nach Zyklon "Chido": Tote und Verwüstung in Mayotte

Frankreich setzte bereits am Montag Schiffe und Flugzeuge seines Militärs ein, um dringend benötigte Rettungskräfte und Lebensmittel nach Mayotte zu schicken.

Im französischen Überseegebiet Mayotte herrscht zwischen 22:00 und 4:00 Uhr eine Ausgangssperre, um das Inselgebiet nach dem tödlichen Zyklon Chido zu sichern und Plünderungen zu verhindern.

Der Präfekt der Insel, François-Xavier Bieuville, sagte, die Zahl der Toten könnte womöglich "einige tausend" betragen. Die offizielle Zahl der Verletzten beläuft sich bis dato auf 1373.

Der französische Innenminister Bruno Retailleau kündigte im Sender BFMTV an, dass am Mittwoch "mehr als 100 Tonnen" Wasser und Lebensmittel verteilt werden sollen.

Das Hauptkrankenhaus der Inselgruppe ist weiterhin schwer beschädigt und funktioniert nur zu 50 Prozent. Ein Feldkrankenhaus soll laut François-Noël Buffet, dem Minister für Frankreichs Überseegebiete, bis Ende der Woche oder Anfang nächster Woche etabliert werden, um das Krankenhauspersonal zu entlasten.

Hilfen von der Insel La Réunion

Von der 1400 Kilometer entfernten Insel La Réunion aus wird eine Luft- und Seebrücke eingesetzt, um Hilfsgüter und medizinisches Personal in das Katastrophengebiet zu senden. Dort haben sich Gemeinden zusammengeschlossen, um den Menschen auf Mayotte zu helfen. Die Bewohner von Réunion spenden Lebensmittel, Wasser, Kleidung und andere Hilfsgüter. Ein Teil dieser Spenden wird in einem Gemeindezentrum gesammelt.

Die französische Armee erklärte, sie schicke täglich vier bis fünf Flugzeuge mit bis zu 50 Tonnen Hilfsgütern, darunter Lebensmittel, Wasser und Medikamente. Hunderte Soldaten sind seit dem Wochenende in Mayotte eingetroffen. Die Inselgruppe vor der Küste Afrikas ist das ärmste Gebiet Frankreichs.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Donnerstag nach Mayotte reisen. "Unsere Landsleute erleben einige tausend Kilometer von uns entfernt einen Albtraum, und ich werde ihnen in einigen Stunden in Mayotte zur Seite stehen", so der Präsident in einer Erklärung.