Israels Truppen vertreiben Personal und Patienten und stürmen Klinik in Gaza

WERBUNG

Israelische Truppen haben eines der letzten Krankenhäuser im nördlichsten Teil des Gazastreifens gestürmt und in Brand gesetzt und viele Mitarbeiter und Patienten aus der Einrichtung vertrieben.

Das teilte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium des Gazastreifens mit.

In einem Beitrag auf X teilte das israelische Militär (IDF) mit, dass es nach Geheimdienstberichten über "terroristische Aktivitäten" in der Gegend mit "operativen Maßnahmen" rund um das Kamal Adwan Krankenhaus begonnen habe.

Die IDF bestritt später, dass ihre Truppen die Einrichtung betreten oder in Brand gesetzt hätten, und beschuldigte die militante Gruppe Hamas, die Einrichtung als Deckung zu nutzen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwangen die Truppen das medizinische Personal und die Patienten, sich im Hof zu versammeln und ihre Kleidung abzulegen.

Einige wurden an einen unbekannten Ort gebracht, während einige Patienten in das nahe gelegene indonesische Krankenhaus gebracht wurden, das nach einer israelischen Razzia in dieser Woche außer Betrieb gesetzt wurde.

Bei Razzien führen die IDF-Truppen häufig Massenverhaftungen durch, bei denen sie die Männer bis auf die Unterwäsche ausziehen, um sie zu verhören, was nach Angaben des Militärs eine Sicherheitsmaßnahme bei der Suche nach Hamas-Kämpfern darstellt.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums legten die israelischen Truppen auch Feuer in mehreren Teilen des Krankenhauses, darunter im Labor und in der chirurgischen Abteilung.

Nach Angaben des Ministeriums befinden sich noch 25 Patienten und 60 Mitarbeiter des Gesundheitswesens im Krankenhaus.

"Überall im Krankenhaus brennt es", sagte ein nicht identifiziertes Mitglied des Personals in einer Audiobotschaft, die auf den sozialen Medienkonten des Krankenhausdirektors Hossam Abu Safiya veröffentlicht wurde.

Palestinian children sit inside a tent at a camp for internally displaced people on the beachfront in Deir al-Balah, 27 December, 2024 Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Der Mitarbeiter sagte, einige evakuierte Patienten seien vom Sauerstoff abgehängt worden.

Oberstleutnant Nadav Shoshani, ein Sprecher des israelischen Militärs, wies diese Vorwürfe zurück. "Während die IDF-Truppen nicht im Krankenhaus waren, brach in einem leeren Gebäude innerhalb des Krankenhauses ein kleines Feuer aus, das unter Kontrolle ist", sagte er.

Er sagte, eine vorläufige Untersuchung habe "keinen Zusammenhang" zwischen der Militäroperation und dem Feuer festgestellt.

Das israelische Militär schränkt die Bewegungsfreiheit der Palästinenser im Gazastreifen stark ein und hat ausländischen Journalisten während des gesamten Krieges die Einreise in das Gebiet verweigert, was eine Überprüfung der Informationen erschwert.

"Diese Aktionen bringen das Leben all dieser Menschen in noch größere Gefahr als zuvor", sagte UN-Sprecherin Stephanie Tremblay vor Journalisten und verwies auf Berichte von Kollegen über "erhebliche Schäden" an dem Krankenhaus. Es sollte gemäß internationalem Recht geschützt werden, fügte sie hinzu.

Palestinians look at home destroyed by an Israeli strike late Saturday in Deir al-Balah Sunday, Dec. 22, 2024 Abdel Kareem Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Seit Oktober hat Israel mit seiner erneuten Offensive im Norden, mit der es nach eigenen Angaben die Umgruppierung von Hamas-Einheiten verhindern will, die Gebiete Jabaliya, Beit Hanoun und Beit Lahiya praktisch abgeriegelt und große Teile davon dem Erdboden gleichgemacht.

Zehntausende von Palästinensern wurden vertrieben, doch man geht davon aus, dass sich noch Tausende in dem Gebiet aufhalten, in dem sich Kamal Adwan und zwei weitere Krankenhäuser befinden.

Im Oktober stürmten Truppen Kamal Adwan, und am Dienstag stürmten und evakuierten die IDF das indonesische Krankenhaus.

Das Gebiet ist seit Monaten von der Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern abgeschnitten, was bei internationalen Hilfsorganisationen die Angst vor einer Hungersnot weckt.

Nach Angaben der Vereinten Nationen ließen die israelischen Truppen von Anfang bis Ende Dezember nur vier humanitäre Lieferungen in das Gebiet zu.

Die israelische Menschenrechtsorganisation Physicians for Human Rights-Israel hat in dieser Woche eine Petition an den Obersten Gerichtshof Israels gerichtet, um einen Stopp der militärischen Angriffe auf Kamal Adwan zu erreichen.

Sie warnte, dass die gewaltsame Evakuierung des Krankenhauses "Tausende von Bewohnern im nördlichen Gazastreifen im Stich lassen würde".

Israel hat seinen Feldzug im Gazastreifen mit dem Versprechen begonnen, die Hamas zu vernichten, nachdem die Gruppe im vergangenen Oktober einen Angriff auf den Süden Israels verübt hatte, bei dem Militante rund 1.200 Menschen getötet und 250 weitere entführt hatten.

Etwa 100 Israelis werden im Gazastreifen noch immer gefangen gehalten, ein Drittel von ihnen gilt jedoch als tot.

Israels seit fast 15 Monaten andauernde Bombardierungen und Offensiven haben den Gazastreifen verwüstet und mehr als 45 400 Palästinenser getötet, mehr als die Hälfte davon Frauen und Kinder.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das bei seiner Zählung nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheidet, wurden mehr als 108.000 weitere Menschen verwundet.