Die italienische Zeitung Il Foglio fordert die Behörden auf, bei der Rückführung ihrer Journalistin zu helfen, die kurz vor Weihnachten im Iran festgenommen wurde.

Die Journalistin Cecilia Sala wurde in Teheran festgenommen, nur einen Tag nachdem ein iranischer Staatsbürger in Italien in Zusammenhang mit einem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt Jordanien verhaftet worden war. Gegen den 38-jährigen Mann läuft nun ein Auslieferungsverfahren an die USA.

Sala wurde während einer Reportagereise festgenommen, bei der sie ein Interview mit einem ehemaligen Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde führte.

Medienberichten zufolge veröffentlichte sie kürzlich auch eine Podcast-Episode mit Zeinab Musavi, einer iranischen Komikerin, die in ihren Beiträgen die Hidschab-Pflicht kritisierte.

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung berichten italienische Medien, dass Sala in das Teheraner Evin-Gefängnis gebracht wurde, das für die Inhaftierung von Dissidenten berüchtigt ist, und dort seit über einer Woche in Einzelhaft sitzt.

"Sala wurde am Donnerstag in Teheran verhaftet... und befindet sich seither in Einzelhaft. Der Grund für ihre ungerechtfertigte Verhaftung wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben", so die Erklärung.

"Wir teilen diese erschütternde Nachricht erst jetzt mit, weil die italienischen Behörden und Cecilias Eltern uns um Stillschweigen gebeten haben, in der Hoffnung, dass dies eine schnelle Freilassung erleichtern würde, was leider noch nicht geschehen ist."

Sala war am 12. Dezember mit einem gültigen Journalistenvisum und offiziellen Garantien für ausländische Korrespondenten aus Rom abgereist.

Am folgenden Tag veröffentlichte sie auf X eine Reihe von Fotos von Frauen in Teheran.

Sie sollte am vergangenen Freitag nach Rom zurückkehren, reagierte aber am Morgen des 19. Dezember nicht mehr auf Nachrichten.

Sie ist nun im Evin-Gefängnis der Stadt inhaftiert, wo es ihr nach Angaben des italienischen Botschafters im Iran, der sie im Gefängnis besuchte, "gut" geht.

Berichten zufolge durfte Sala seit ihrer Festnahme zweimal mit ihren Angehörigen telefonieren.

"Wir wissen nichts über den Zeitplan und es ist unmöglich, Vorhersagen zu treffen. Wichtig ist, dass wir umsichtig, vorsichtig und schlau sind und erzählen, was wir wissen, was passiert ist, ohne nachlässig zu werden, damit die Geschichte nicht bald in Vergessenheit gerät. Denn es geht um das Leben einer Person, die sich aus unerklärlichen und bösartigen Gründen in einem der dramatischsten und gefährlichsten Gefängnisse der Welt befindet", so Claudio Cerasa, Chefredakteur der italienischen Tageszeitung Il Foglio.

"Cecilia hatte ein reguläres Visum für den Iran. Sie war nicht undercover. Cecilia ist keine Abenteurerin. Sie ist eine kompetente, gute, vorbereitete und umsichtige Journalistin."

Das italienische Außenministerium erklärte, es arbeite mit den iranischen Behörden zusammen, um "Salas rechtliche Situation und die Bedingungen ihrer Inhaftierung zu klären".

Die Europäische Union hat ebenfalls erklärt, dass sie die Situation aufmerksam verfolgt.

Der Iran hat die Inhaftierung von Sala noch nicht bestätigt, aber es kann Wochen dauern, bis die Behörden solche Verhaftungen bekannt geben.