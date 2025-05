WERBUNG

Zwei jugendliche Eiskunstläufer, ihre Eltern und zwei ehemalige russische Eiskunstlaufmeister waren unter den Opfern des Zusammenstoßes zwischen einem Flugzeug der American Airlines und einem Militärhubschrauber, bei dem 67 Menschen ums Leben kamen.

An Bord des Passagierflugzeugs befanden sich 60 Reisende und vier Besatzungsmitglieder, als es am Mittwochabend mit dem Black-Hawk-Hubschrauber kollidierte, in dem sich drei Soldaten befanden.

Der Skating Club of Boston bestätigte am Donnerstag in einer Erklärung, dass die 13-jährige Eiskunstläuferin Jinna Han und ihre Mutter Jin Han sowie der 16-jährige Eiskunstläufer Spencer Lane und seine Mutter Christine Lane unter den Opfern des Absturzes waren. Sie waren auf dem Rückweg von den US-Eiskunstlaufmeisterschaften.

Mit ihnen reisten die aus Russland stammenden ehemaligen Weltmeister und Trainer Evgenia Shishkova und Vadim Naumov sowie Inna Volyanskaya, eine ehemalige Eiskunstläuferin, die für die Sowjetunion an Wettkämpfen teilgenommen hatte und Trainerin im Eislaufclub war.

"Der Eiskunstlauf ist eine sehr enge und engmaschige Gemeinschaft. Ich glaube, wir haben alle eine Familie verloren", sagte der Geschäftsführer des Bostoner Eislaufclubs, Doug Zeghibe, am Donnerstag.

Der Bostoner Eislaufverein äußert sein Mitleid.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskov bestätigte am Donnerstag den Tod von Shishkova und Naumov.

"Schlechte Nachrichten aus Washington heute. Wir trauern und sprechen den Familien und Freunden unserer Mitbürger, die bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sind, unser Beileid aus", sagte er.

Weitere jugendliche Eiskunstläuferinnen unter Opfern

Die Zeitung Kansas City Star berichtete, dass die Eiskunstläuferinnen Everly und Alydia Livingston im Alter von 14 und 11 Jahren sowie ihre Eltern Peter und Donna bei dem Absturz ebenfalls ums Leben kamen.

Das Delaware News Journal berichtete, dass auch die jungen Eiskunstläufer Angela Yang und Sean Kay unter den Todesopfern waren. In einer Erklärung erklärte der US-Eiskunstlaufverband, dass er von dieser unsäglichen Tragödie erschüttert sei und den Familien der Opfer sehr am Herzen liege.

Zwei Schulen in Virginia gaben an, dass es sich bei den Opfern um ehemalige Schüler, drei aktuelle Schüler und sechs ihrer Eltern handelt. Zwei der Eltern gehörten zum ehemaligen Personal, so die Schulen in einer Erklärung.

Auch Bürger aus Deutschland, Philippinen und China unter den Todesopfern

Senatorin Maria Cantwell, die führende Demokratin im Handelsausschuss des Senats, sagte, unter den Todesopfern seien auch Staatsbürger von den Philippinen und aus Deutschland. Die chinesische Botschaft in Washington teilte mit, dass sich unter den Todesopfern zwei chinesische Staatsangehörige befinden.

Obwohl American Airlines die Namen der Besatzungsmitglieder nicht veröffentlicht hat, wurden der Pilot und der erste Offizier in inländischen Medienberichten als der 34-jährige Jonathan C. und der 28-jährige Sam L. identifiziert.

Die Absturzursache ist noch nicht geklärt, aber die Behörden haben am Freitag die Flugschreiber des kommerziellen Fluges gefunden. US-Medien zufolge wurde die Frage aufgeworfen, ob es auf dem Flughafen, auf dem die Maschine landete, zu wenig Flugsicherungspersonal gab.

US-Präsident Donald Trump deutete am Donnerstag an, dass niedrigere Einstellungsstandards für Fluglotsen unter der vorherigen Regierung von Joe Biden ein Faktor für den Absturz gewesen sein könnten.

Später am Donnerstag unterzeichnete Trump ein Memorandum zur Beendigung von Praktiken zur Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) im Luftfahrtsektor und eine Durchführungsverordnung zur Ernennung eines neuen Leiters der Federal Aviation Administration.